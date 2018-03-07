Украина за 2 мес.-2018 снизила транзит нефти в Европу на 4,7%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-феврале 2018 года сократился на 4,7% (на 105,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 2,135 млн тонн, свидетельствуют данные ПАО "Укртранснафта".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-феврале-2018 увеличился на 46% (на 99,7 тыс. тонн) – до 316,4 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light – 106,1 тыс. тонн).

Таким образом, в январе-феврале-2018 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (2 млн 451,4 тыс. тонн) составила 87,1%, доля перекачки на НПЗ страны – 12,9%.

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В феврале 2018 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом возрос на 19,1% (на 174.6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 1,09 млн тонн, а прокачка на НПЗ страны возросла на 43,1% (на 42,9 тыс. тонн) – до 142,5 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light – 45,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2017 году увеличился на 0,8% (на 114,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 13 млн 937,1 тыс. тонн, а транспортировка на НПЗ страны – почти в 1,5 раза (на 690,6 тыс. тонн), до 2 млн 96,6 тыс. тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта-2017 работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО "Укртатнафта".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.