Группа экспертов Международного валютного фонда во время визита в Киев 12-16 февраля достигла прогресса по всем направлениям. Такое заявление сделал министр финансов Александр Данилюк в интервью РБК-Украина .

"Прогресс в результате визита достигнут по всем направлениям. Провели встречи со всеми участниками процесса. Сейчас продолжаются активные консультации с миссией Фонда в Вашингтоне", - заявил глава Минфина, однако детали переговоров уточнять отказался.

"Но прогресс я подтверждаю", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал svodka.net ранее, согласно пресс-релизу Международного валютного фонда по итогам работы группы экспертов в Украине, Киев должен немедленно, однако в соответствии с парламентскими процедурами, рассмотреть проект закона об антикоррупционном суде .

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