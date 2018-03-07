В апреле 2017 года военным было передано первую партию техники. Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей «Богдан-2251″ 25 пришлось исправлять или возвращать на завод.

В течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall «Богдан-Индустрия» подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.

Об этом сообщил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, ссылаясь на анализ открытых закупок, при котором не учитывались засекреченные контракты, информирует svodka.net.

При отсутствии конкурентов в течение августа-сентября прошлого года ООО «Богдан Индустрия» получило два контракта от Национальной гвардии.

Первый договор на 2,78 млн гривен за поставки 6-и внедорожников Great Wall Haval H3.

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Второй договор на 9,32 млн гривен за поставку 15 грузовых автомобилей, модель которых не указана.

В 2016 году фирма получила еще три контракта от Нацгвардии: договор на 8 млн гривен за поставки 14 пикапов Great Wall Wingle 5, договор на 2,5 млн гривен за поставки 5-и внедорожников Great Wall Haval H3 и договор на 2,9 млн гривен за шесть авто, модель которых не указана.

Все три соглашения подписаны без конкурса после так называемой переговорный процедуры, которую провели в короткие сроки из-за АТО.

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Еще один договор на поставку двигателей на 640 тыс гривен «Богдан» получил от государственной компании «Артем» из концерна «Укроборонпром».

ООО «Богдан Индустрия» входит в корпорацию «Богдан Моторс».

Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс.

Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Как известно, Министерство обороны заказало у «Богдан Моторс» 200 санитарных автомобилей.

В апреле 2017 года военным было передано первую партию техники.

Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей «Богдан-2251» 25 пришлось исправлять или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей «Богдан 2251» будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Позже в корпорации «Богдан» заверили, что об отказе Минобороны от закупок не идет.

Зато Минобороны засекретило соглашения о поставках автомобилей «Богдан 2251».

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