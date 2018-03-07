Итальянские исполнители Pupo, Matia Bazar и Hit Italy выступят в
Киеве. Pupo 7 марта споет в Киеве Фото: Pupo Official / Facebook Об
этом сообщает пресс-служба мероприятия.Концерт приурочен к
Международному женскому дню, а главной темой мероприятия станет
любовь.Pupo (настоящее имя – Энцо Гинацци) исполнит свои самые
известные песни, которые поет с 1975 года, когда начал свою
карьеру.Группа Matia Bazar также была основана еще в 1975 году.
Сейчас коллектив представляет собой дуэт и активно гастролирует по
миру.Коллектив Hit Italy – кавер-группа, исполняющая хиты
1980-х годов.Концерт состоится 7 марта в 19.00 в Event Hall
Freedom.Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира