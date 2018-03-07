Итальянские исполнители Pupo, Matia Bazar и Hit Italy выступят в Киеве. Pupo 7 марта споет в Киеве Фото: Pupo Official / Facebook Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.Концерт приурочен к Международному женскому дню, а главной темой мероприятия станет любовь.Pupo (настоящее имя – Энцо Гинацци) исполнит свои самые известные песни, которые поет с 1975 года, когда начал свою карьеру.Группа Matia Bazar также была основана еще в 1975 году. Сейчас коллектив представляет собой дуэт и активно гастролирует по миру.Коллектив Hit Italy – кавер-группа, исполняющая хиты 1980-х годов.Концерт состоится 7 марта в 19.00 в Event Hall Freedom.Билеты можно приобрести во всех кассах города. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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