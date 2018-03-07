Закон о военно-консалтинговой деятельности позволит легально трудоустроить участников АТО

Законодательное обеспечение в Украине военно-консалтинговой деятельности будет помогать развитию военной отрасли в Украине, считает автор соответствующего законопроекта, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Карпунцов.

"Часть проблематики (адаптации участников АТО – ИФ), которую могло бы решить нормирование военно-консалтинговой деятельности - это не создание частных военных компаний, это не создание олигархических армий - это именно создание военно-консалтинговой деятельности с привлечением специалистов, у которых есть навыки, умение, опыт их применить за пределами Украины. Легально, в соответствии с нашим законодательством и законодательством территориальной юрисдикции, где они будут применять свои умения", - сказал В.Карпунцов на пресс-конференции в среду в Киеве.

Народный депутат отметил, что проблемы финансового обеспечения, трудоустройства, отсутствие возможности для участников АТО, которые вернулись в мирную жизнь, легально применить свои навыки и умения приводит к тому, что они иногда вынуждены зарабатывать незаконным путем.

В связи с этим, по мнению В.Карпунцова, целесообразно законодательно обеспечить возможность осуществления военно-консалтинговой деятельности украинских компаний за границей. В тоже время, отметил автор законопроекта, государство будет осуществлять лицензирование такой деятельности, инспектировать учебные полигоны таких компаний, а также мониторить использование ими оружия. "Эти вещи дадут точки роста военному направлению в Украине", - сказал народный депутат.

"Мы переживаем, чтобы этот потенциал, эта возможность роста и государства, и экономического для граждан, обеспечения их семей не стала инструментом, который будет использован внутри нашего государства путем политического шантажа или для того, чтобы влиять на политику", - пояснил он.

Политик подчеркнул, что военно-консалтинговую деятельность разрешено будет осуществлять лишь за пределами Украины.

По его словам, к разработке соответствующего законопроекта привлекали специалистов в данной сфере, однако в этом не участвовали штатные эксперты Министерства обороны и Министерства внутренних дел Украины.

В свою очередь заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по артиллерии Вадим Зиньков отметил: "Этот законопроект не для того, чтобы основать что-то, а для того, чтобы унормировать то, что уже есть".

Согласно информации на сайте Верховной Рады, В.Карпунцов зарегистрировал законопроект №8093 о военно-консалтинговой деятельности 5 марта. Как отмечается в документе, законопроект определит понятия, правовые основы организации, порядок создания и деятельности субъектов военно-консалтинговой деятельности, которые предоставляю услуги военного и охранного характера.