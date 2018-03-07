Компания Mattel, занимающаяся производством кукол Barbie, заявила о старте выпуска новой серии кукол, которых создали по прототипу великих женщин мира умышленно к Международному женскому дню. Соответствующая информация содержится на официальном сайте корпорации.

Так, производители презентовали коллекцию из 17 новых девушек, получившую название "Вдохновляющие женщины".

В ряды блондинок с идеальными параметрами вошли известные женщины с нестандартными фигурами. По словам представителей компании, теперь мамам детей, играющих в куклы, не нужно беспокоиться о формировании "положительных образцов для подражания" для девочек, ведь теперь они точно захотят быть похожими на вдохновляющих женщин, которые выходят за рамки.

Среди женщин, по чьим примерам создавались новые куклы Barbie - художница Фрида Кало и летчица Амелиа Иахарт. Помимо них, создателей также вдохновили повар Элен Дарроз, первая в мире олимпийская чемпионка по боксу Никола Адамс, физик Кэтрин Джонсон, режиссер "Чудо-женщины" Патти Дженкинс, режиссер Ава Дюверней, актриса Эми Россум, защитница дикой природы Бинди Ирвин, танцовщица Мисти Коупленд и другие не менее впечатляющие женщины.

Как сообщал svodka.net, компания Mattel, которая занимается производством барби, п резентовала свою первую куклу в хиджабе . Она будет представлена в образе американской фехтовальщицы-саблистки Ибтихадж Мухаммад.

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