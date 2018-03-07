Я хочу быть частью той команды, которая превратит Украину в сверхдержаву, которая сделает ее непобедимой, неуязвимой для путинской России.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — с 2016 года политик находится в оппозиции к украинским властям. В сентябре Саакашвили с помощью сторонников перешел польско-украинскую границу и вернулся в Киев. После долгих препирательств с силовиками и властями 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали и депортировали обратно в Польшу. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев поговорил с Саакашвили о его политическом настоящем и будущем, информирует svodka.net.

В интервью политик заявил, что «почти уверен», что уже в этом году вернется в Украину.

«Я все время передвигаюсь, ко мне все время ездят, я готовлю свое возвращение в Украину, активно участвую в политических процессах в Грузии. Естественно, никто никогда не добьется того, чтобы я замолчал. Недавно по нескольким российским каналам показали опять этого старого эфэсбэшника [Игоря] Гиоргадзе — это генерал ФСБ, который в свое время взрывал Шеварднадзе. И он сказал, что если Саакашвили сейчас не успокоится в своей Европе, если он не тормознет, как он выразился, «то я ему даю 85%, что его уберут». Так вот я им хочу сказать: не дождетесь, как у нас говорят в Одессе. Я буду очень активным, я буду добиваться своих целей… И Европа, кстати, в этом совершенно не мешает, нахождение в Европе тоже имеет свои плюсы. Как мы знаем, в свое время у дедушки Ленина [все получилось], хотя тогда у него не было ни интернета, ни других средств коммуникации и даже самолеты не летали», — заявил Саакашвили.

На вопрос о доходах политик сообщил: «У меня есть несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным голландским доходом. И на первых порах этого вполне хватит. А дальше я не пропаду. Еще раз говорю: у меня уже предложения есть читать лекции, у меня будет, я думаю, куча других возможностей, будет из чего выбирать. Так что я не буду зависеть, например, от дохода нашей партии или от фандрайзинга нашей партии в Украине. Хотя, конечно, в Украине люди нас поддерживали. Нам же надо было кушать, заливать бензин, передвигаться, жить на что-то. Это были пожертвования людей — и точно не олигархов, и точно не российских каких-то там источников, как утверждали Луценко и Порошенко».

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О записях телефонных переговоров якобы с Курченко, Саакашвили повторил, что это монтаж. «Все уже признали, что это полнейший монтаж. Сама прокуратура Украины сначала хотела делать экспертизу [записи] в том же бюро, где делается фальсификация, то есть в институте СБУ. Послали требование — это их голоса? Монтаж ли это? А через неделю отозвали вопрос насчет монтажа. Это документально зафиксировано. Фактически они признали, что там монтаж.

Так что действительно комментировать это не стоит. И вообще, если человек совершил государственный переворот, если человек брал деньги у вражеской страны, если человек хотел устроить массовые беспорядки и участвовал в других больших преступлениях, этого человека не высылают из страны и тем более его не принимают с распростертыми объятиями в Евросоюзе. Таких людей сажают. Выслав меня, они сами признались, что дело сфабриковано, что нет у них никаких доказательств.

Мы говорим про реально издевательское отношение к самой идее права, суда, уголовного производства. Я сам адвокат, в отличие от генпрокурора Луценко, который техникум оканчивал. У меня три юридических образования, в том числе украинское, американское и французское. И я про такое еще не слышал. Реально мой случай — такой юридический казус, который надо занести в книги», — сказал политик.

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В Украине Саакашвили готов по-прежнему сражаться. «Сражаться мирными методами, но идти до конца. Этот феномен я и мои друзья создали в Украине. С сентября, когда я вернулся в Украину, политическая ситуация в стране полностью поменялась. Так что я думаю, что у нас потрясающие шансы.

Я хочу быть частью той команды, которая превратит Украину в сверхдержаву, которая сделает ее непобедимой, неуязвимой для путинской России. Страной, которая достигнет двузначных цифр экономического роста и вселит в украинцев веру в успех. Потому что все эти десятилетия и столетия украинцам внушали, что все равно у вас ничего не получится, нечего рыпаться, ваша хата — с краю, сидите там и не возникайте», — заявил Саакашвили.

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