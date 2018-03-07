Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак хочет встретиться с крымскими татарами и другими жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, сказала ее пресс-секретарь Ксения Чудинова. По словам Чудиновой, Собчак (на фото) хотела бы поехать в Крым еще до выборов президента РФ Фото: Собчак против всех / Facebook По словам Чудиновой, Собчак хотела бы поехать на полуостров еще до выборов, которые пройдут 18 марта.Пресс-секретарь рассказала, что кандидат в президенты РФ хочет встретиться с крымскими татарами и другими жителями Крыма, "чтобы понять их проблемы, услышать их". Чудинова добавила, что заявку на посещение полуострова в посольство Украины отправили 28 февраля.6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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