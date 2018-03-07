|
Пресс-секретарь Собчак заявила, что в ходе поездки в Крым она не намерена проводить предвыборную агитацию
|
07.03.2018 14:29
|
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак хочет встретиться с
крымскими татарами и другими жителями Крыма, чтобы понять их
проблемы, сказала ее пресс-секретарь Ксения Чудинова. По словам
Чудиновой, Собчак (на фото) хотела бы поехать в Крым еще до выборов
президента РФ Фото: Собчак против всех / Facebook По словам
Чудиновой, Собчак хотела бы поехать на полуостров еще до выборов,
которые пройдут 18 марта.Пресс-секретарь рассказала, что кандидат в
президенты РФ хочет встретиться с крымскими татарами и другими
жителями Крыма, "чтобы понять их проблемы, услышать их". Чудинова
добавила, что заявку на посещение полуострова в посольство Украины
отправили 28 февраля.6 марта Собчак заявила, что обратилась в
посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве
информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет
приехать в аннексированный Крым со стороны материковой
Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты
пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не
получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о
посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины
Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира