Лутковская обратилась к главе Верховного суда из-за различий в судебной практике при рассмотрении админнарушений

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к председателю Верховного суда Украины Валентине Данишевской по поводу неодинаковой судебной практики при рассмотрении административных нарушений.

Как сообщает сайт уполномоченного, в своем обращении она напомнила о том, что уполномоченные лица секретариата и представители омбудсмена осуществляют полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, в частности, предусмотренные ст. 188-40 (невыполнение законных требований уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека) и ст. 212-3 КУоАП (нарушение права на информацию и права на обращение).

Анализ судебных решений о привлечении к административной ответственности за совершение таких правонарушений свидетельствует о неодинаковом подходе судов по установлению вины лица в случае истечения срока для наложения взыскания. В частности, распространена судебная практика закрытия производства в связи с истечением сроков наложения взыскания без установления вины лица.

В то же время существует противоположная судебная практика, согласно которой суд, рассматривая дело о привлечении к админответственности, в зависимости от установленного должен принять решение о виновности или невиновности лиц, привлекаемых к ответственности, и только после рассмотрения дела по существу принимать соответствующее решение об отказе в наложении на виновного административного взыскания в связи с истечением сроков, предусмотренных ст. 38 КУоАП.

Кроме того, практика исполнения полномочий сотрудниками секретариата в этой сфере выявила неодинаковый подход апелляционных судов относительно решения вопроса о наличии права омбудсмена оспаривать постановления суда, вынесенные по делам о привлечении к админответственности на основании составленных сотрудниками секретариата протоколов.

"Наличие такой неодинаковой судебной практики толкования соответствующих положений КУоАП негативно влияет на предсказуемость применения закона о привлечении к административной ответственности и создает юридическую неопределенность относительно надлежащего порядка осуществления мной и уполномоченными сотрудниками секретариата полномочий", - отмечается в обращении.

Таким образом, В.Лутковская считает необходимым рассмотреть возможность принятия Верховным судом мероприятий по проведению анализа соответствующей судебной практики, по результатам которого предоставить разъяснения относительно необходимости установления судами вины (невиновности) лица при закрытии производства по делам об административных правонарушениях в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности; наличия (отсутствия) у омбудсмена на апелляционное обжалование постановлений судов по делам об административных правонарушениях, которые рассматривались на основании протоколов о таких нарушениях, составленных уполномоченными сотрудниками секретариата.