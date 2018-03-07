В среду, 7 марта, на юге Чечни разбился российский вертолет Ми-8, сообщает НТВ.

В результате трагического инцидента погибли до девяти человек. Воздушное судно принадлежит погранслужбе.

"Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, на территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека . Причина катастрофы, скорее только, - техническая неисправность самолета.

Через некоторое время стало известно, что транспортный самолет Ан-26 Российской Федерации, который разбился на территории Сирии, уже во время захода на посадку вел себя внештатно . Самолет очень сильно накренился и садился "почти боком".

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