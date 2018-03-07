Андрей УВАРОВ

Общественное недовольство в России и Казахстане не могло не вызвать раздражения у казахских «национальных патриотов» (нацпатов). Одним из тех, кто отстаивает для казахского языка латиницу, знаменующую (этого никто не скрывает) «уход от русского мира», является поэт-чиновник Акберен Елгезек.

Поэтом его считают за известные в республике произведения – сборник стихов «Тень теней», эссе «Пропавшее детство» и другие. Выпускник исторического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби Акберен Елгезек является членом Союза писателей Казахстана, обладателем молодёжной премии «Серпер», премии Т. Айбергенова, Государственной молодежной премии «Дарын», общественной премии «Алтын калам». Словом, влиятельный, культурный человек (да ещё родившийся в посёлке под названием Культура Шубартауского района Семипалатинской области). При этом Акберен Елгезек руководит Общественным фондом «Поддержка казахской литературы», является основателем Национальной недели литературы «Кентавр».

А чиновничий послужной список Елгезека ещё солиднее поэтического. Уроженец депрессивного региона, он после окончания вуза в Алма-Ате там и остался. Как историк Елгезек не состоялся, зато стал вполне успешным чиновником. Работал в отделе внутренней политики Алма-Аты, был директором информационно-аналитического центра города, курировал работу с молодёжью в КазГУ, был редактором издательства «Ата-Журт». С 2010 года Акберен Елгезек ушёл в информационную политику, возглавлял Институт комплексного развития человека «НМХ "Бобек"», курировал деятельность информационно-аналитического центра Министерства образования и науки Республики Казахстан, а теперь возглавляет интернет-издание ult.kz.

Как поэт Елгезек издаёт литературные сборники с произведениями Бунина, Некрасова, Мережковского, Шаламова, Высоцкого. А как чиновник он с готовностью встаёт на защиту последних лингвистических новаций президента Назарбаева. Недавно во время визита делегации поэтов из Казахстана в Баку, на заседании Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) казахстанский поэт свою тревогу по поводу того, что он и его интеллигент-коллеги испытывают, оказывается, «давление» и «информационную травлю» со стороны России (примеров «травли», правда, не привёл – взять-то их негде). «Мы ощущаем сильное противодействие переходу казахского алфавита на латиницу со стороны России. СМИ РФ пишут, что казахи хотят отойти от русского мира. Но мы от русского мира отошли 26 лет тому назад». И отошли, объясняет Акберен Елгезек, «к тюркоязычному миру».

Что ж, аргументы уважаемого казахского поэта основаны на знаниях выпускника истфака Казахского госуниверситета, где «российский колониализм» можно сделать самостоятельным предметом преподавания. Вот и теперь начало кампании латинизации Казахстана Акберен Елгезек объясняет «колониальным» прошлым казахов. «Мы являлись территориальным буфером между пятью тюркоязычными странами и Россией, сейчас это также ощущается. Казахстан был подвержен колониальному гнету и русификации больше, нежели другие тюркоязычные страны».

Надо отдать должное: казахстанский поэт уже не раз обращался к этим аргументам в своей плодотворной творческо-патриотической жизни. Когда-то Акберен Елгезек стал известен своим «интернет-ответом» Владимиру Жириновскому, которого поэт обвинил, кстати, в безграмотности. Елгезек уверен, оказывается, что русские не имеют отношения к помощи казахским ханам в борьбе с джунгарами, которых казахи громили на всех фронтах, а русские тогда лишь на словах обещали казахам помощь. «Во-первых, не русская армия их выгнала, а казахские воины разбили наголову этих джунгар, которым Россия помогала пушками, дабы заиметь наши территории. И Китай помогал джунгарам. Но, как мы видим, ни хрена у Китая и России не вышло! Потому что Богу было угодно сохранить казахскую нацию на своей исконной земле», – писал тогда исследователь, поэт и чиновник, проводящий свои изыскания, судя по этим его словам, в Википедии.

О том, что в основе казахской письменности лежит кириллица, что первым в мире термин «казах» ввёл в обращение русский учёный Алексей Ираклиевич Лёвшин (1798-1879), этот «Геродот казахского народа», нынешние казахские знатоки истории умалчивают. Не умещаются такие сведения в головах «победителей джунгар»…

Видимо, историю без искажений в Казахстане (вслед за Украиной) уже победили, отчего и взялись за языкознание. Относительно введения латиницы Акберен Елгезек пишет, не таясь: «…мы к этому шагу пришли, потому что страна укрепились и экономически, и политически. Сегодня пришло время. Раньше это было бы опасно. Мы чувствуем давление и информационную атаку со стороны России. Тем не менее это наш исторический выбор, и Казахстан на него имеет полное право. Высшим указом президента было принято это политическое решение». Надо поблагодарить поэта-чиновника за это признание: «исторический выбор» на самом деле является «политическим решением». Историк Елгезек понимает, чем одно отличается от другого. И его дальнейшая аргументация не отличается от политического распоряжения президента Казахстана. Он, разумеется, «очень рад новому алфавиту» и говорит, что это «веяние времени, которое повлияет на многие вещи…».

Повлияет, конечно. Однако что за «веяние времени», господа? Народы многонационального Казахстана потребовали перехода на латинскую графику письма? Нет. Власти Казахстана, скорее, опоздали с латинизацией алфавита, отстав от другой тюркоязычной республики бывшего СССР, а теперь хотят превратить Казахстан в «лингво-копию» Азербайджана. Чтобы было, как в Турции!

Однако куда неприятнее мне, русскому человеку, родившемуся в Казахстане, ложь «поэта» (или всё же чиновника?), заявляющего, что «внутри страны явного сопротивления нет». Как будто Комитет национальной безопасности (КНБ) и «патриотическая общественность» позволят неявному сопротивлению стать явным! Властям Казахстана не оказывает реального сопротивления даже политическая оппозиция, живущая на американские и европейские гранты.

В остальном казахский поэт Акберен Елгезек действует правильно: обещает западным и восточным «коллегам», что права русских и русскоязычных ущемляться не будут, кириллица будет использоваться «параллельно». Только все знают: обещания в Казахстане – процедура обязательная для обещающего, но не для выполняющего. И мы ещё не раз услышим от казахских борцов с «русским колониальным гнётом» об их «информационной травле» из России. Ведь латинизации культуры, отрываемой от Русского мира и подвигаемой «к тюркоязычному миру», без последствий не бывает.

Фото: liter.kz