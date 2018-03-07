Мужчина перед попыткой самоубийства предупредил мать, сообщили в Нацполиции Житомирской области. В Коростене пытался застрелиться депутат Житомирского облсовета Фото: Коростень НАШ КРАЙ / Facebook Утром 7 марта медики сообщили полиции о госпитализации жителя Коростеня с огнестрельным ранением. Мужчину 1976 года рождения скорая помощь забрала с места проживания, сообщил Печененко."В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый в это утро позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии", – отметил начальник Нацполиции в Житомирской области. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825268977680089&id=100005909838381 Как пишет УНН со ссылкой на собственные источники, депутатом является представитель фракции УКРОП в Житомирском облсовете, который является членом комиссии по вопросам социально-экономического развития региона, инвестиционной деятельности, среднего и малого бизнеса, строительства, транспорта и связи Житомирского областного совета. Он живет в Коростене и является частным предпринимателем. Сейчас депутат с ранением брюшной полости находится в Коростенской районной больнице. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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