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Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться
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07.03.2018 14:37
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Мужчина перед попыткой самоубийства предупредил мать, сообщили в
Нацполиции Житомирской области. В Коростене пытался застрелиться
депутат Житомирского облсовета Фото: Коростень НАШ КРАЙ / Facebook
Утром 7 марта медики сообщили полиции о госпитализации жителя
Коростеня с огнестрельным ранением. Мужчину 1976 года рождения
скорая помощь забрала с места проживания, сообщил Печененко."В ходе
наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый в это
утро позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство.
Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как
выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет
все обстоятельства происшествия и возможные версии", – отметил
начальник Нацполиции в Житомирской области.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825268977680089&id=100005909838381
Как пишет УНН со ссылкой на собственные источники,
депутатом является представитель фракции УКРОП в Житомирском
облсовете, который является членом комиссии по вопросам
социально-экономического развития региона, инвестиционной
деятельности, среднего и малого бизнеса, строительства, транспорта
и связи Житомирского областного совета. Он живет в Коростене и
является частным предпринимателем. Сейчас депутат с ранением
брюшной полости находится в Коростенской районной больнице.
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