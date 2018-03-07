Три висновки і дві гранати на Броварському проспекті. Уночі на виїзді з Києва було підірвано дві гранати.

Перший висновок. Я пишу матеріал і сиджу поруч з дитиною, яка грає у «контру». Для тих хто не «в тємі», — там слово «граната» звучить кожні 10 секунд. І мені здається, що у наших новинах вона звучить не менше. І найстрішніше у цьому, що до таких новин українське суспільство звикло так само, як і я до ігрових вигуків «граната, граната» з сусіднього ноутбуку. Звикнути до насилля – це зробити його прийнятним, зробити його одним, а не першим у порядку денному суспільства. І післязавтра про цей випадок уже не згадуватимуть, бо будуть нові.

Другий висновок – це те, наскільки суспільство готове до версії про «донецьких бандитів. Перша версія вибухів говорила про якісь кримінальні розборки, у яких брав судьба «донбаський криміналітет». І хоча версія не підтвердилась, вона набула якнабільшого поширення. Про що це говорить? Про те, що суспільство живе стереотипами щодо «донецьких». Про те, що на злочинців з Поділля чи Полтавщини у нас подивляться скрізь пальці, а «донецьких» обовязково винесуть у заголовок новини. Ви реально вважаєте, що злочинці з Полісся гуманніші? Ніхто не зважає на те, що тим самим ми відштовхуємо інших «донецьких» — далеких від криміналу людей, яких значно більше. І з якими нам треба налагоджувати «спільну мову» не залежно від того як ми визволимо Донбас – мирним чи військовим шляхом.

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І третє. Остання версія, поки що офіційно не підтверджена, що вибухи, — це спецоперація СБУ з виявлення злочинців чи перевертнів у лавах МВС. І що гранати якраз кинув представник поліції, якого намагались зловити на підставній закупівлі зброї. В будь-якій іншій країні контроль одних силовиків над іншими – це нормально. Але не в нас. У нас це відразу обросте політичними версіями, бо поліцейські і спецслужби конктролюються різними політичними силами. І не залежно від того, яка була реальна версія подій, можна не сумніватись, що очільнику МВС внесуть інформацію, що одна з версій це – «спецоперація по дискредитації поліції та його особисто». І завжди існуватиме загроза «атвєтки». І добре, коли під час «ефекту доміно» таких «атвєток» спецслужби дійсно очистяться. Погано, коли вони призведуть до того, що і міжнародний імідж країни і її обороноздатність (а не будемо забувати, що війна – гіридна і ведеться агресором в тому числі й на конктрольованій Україною території) поставлені у залежність від політичного протистояння між силами, які формально мають виступати єдиною коаліцією.

Висновки різні, але проблема одна — наша безпека

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