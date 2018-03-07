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Кабмин решил создать НС в "Энергорынке"
07.03.2018 14:37

Кабмин решил создать НС в "Энергорынке"

Кабмин решил создать НС в "Энергорынке"

Кабинет министров Украины утвердил обновленный устав госпредприятия "Энергорынок", предусматривающий формирование на предприятии наблюдательного совета (НС).

Соответствующее постановление Кабмина №145 от 28 февраля 2018 года обнародовано на правительственном веб-портале.

Кабмин также утвердил положение о НС "Энергорынка", предусматривающее, что в состав органа будет входить пять членов, три из них – независимые.

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