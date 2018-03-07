При этом Украина снизила потребление газа в январе

О том свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина.

При этом, население и бюджетные организации сократили потребление газа на 18,8% - 1,9 млрд куб. м, теплокоммунэнерго (ТКЭ) - на 12,9% - до 1,2 млрд куб. м. Производственно-технологические расходы (ПТР) снизили потребление газа на 0,3 млрд куб. м - на 15,7%.

В целом Украина снизила потребление природного газа на 6,3% (0,3 млрд куб. М) по сравнению с прошлым годом - до 4,8 млрд куб. м.

Напомним, что Украина в 2017 году снизила потребление природного газа на 0,5% (0,2 млрд куб.м) по сравнению с 2016 годом - до 32,2 млрд куб. м.

"Газпром" накануне официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2,56 млрд Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .