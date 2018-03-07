Рынок электромобилей Украины продолжает рост

Первичные регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) в январе-феврале текущего года возросли на 60% к аналогичному периоду прошлого года - до 482 ед., в том числе регистрации подержанных выросли на 82%, тогда как новых – сократились на 19%, сообщила ассоциация "Укравтопром".

Традиционно лидером первичного рынка электрокаров по итогам двух месяцев стала модель Nissan Leaf, продажи которых выросли на 32% - до 346 ед., при этом доля подержанных составила 96%.

Вторую позицию со значительным отрывом (на 316 ед.) занимает BMW i3, которых зарегистрировано 30 ед. (в шесть раз больше), в том числе 18 бывших в употреблении.

Замыкает тройку самых популярных электрокаров на украинском рынке Tesla Model S, выбор на этом авто остановили 20 человек, 14 из которых предпочли подержанные машины.

Ассоциация отмечает, что в январе-феврале на рынке были модели электрокаров, которые пополнили украинский автопарк исключительно новыми автомобилями – Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model Х (4 шт.) и Chevrolet Volt (2 шт.).

Как сообщалось, в 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 ед., при этом на долю подержанных пришлось 85% регистраций, тогда как годом ранее - 51%.

Импорт в Украину электромобилей с 1 января 2018 года на год освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора (аналогичная льгота распространяется и на производство их в Украине), а ввозная пошлина не уплачивается при их ввозе с 2016 года.