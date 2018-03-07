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Пресс-секретарь Собчак заявила, что в ходе поездки в Крым кандидат в президенты РФ не намерена проводить предвыборную агитацию
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07.03.2018 14:45
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак хочет встретиться с
крымскими татарами и другими жителями Крыма, чтобы понять их
проблемы, сказала ее пресс-секретарь Ксения Чудинова. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке По словам Чудиновой, Собчак
(на фото) хотела бы поехать в Крым еще до выборов президента РФ
Фото: Собчак против всех / Facebook По словам Чудиновой, Собчак
хотела бы поехать на полуостров еще до выборов, которые пройдут 18
марта.Пресс-секретарь рассказала, что кандидат в президенты РФ
хочет встретиться с крымскими татарами и другими жителями Крыма,
"чтобы понять их проблемы, услышать их". Чудинова добавила, что
заявку на посещение полуострова в посольство Украины отправили 28
февраля.6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство
Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве
информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет
приехать в аннексированный Крым со стороны материковой
Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты
пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не
получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о
посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины
Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".
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