|Таможню обязали информировать предпринимателей о намерении правоохранителей осмотреть их товары
|07.03.2018 14:47
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Декларант должен быть проинформирован с помощью электронной почтыКабинет Министров Украины обязал таможенные органы информировать субъектов хозяйственной деятельности о решении правоохранительных органов осмотреть или провести повторный осмотр их товаров или транспортных средств.
Фото: vl.sfs.gov.ua
Такие нормы закреплены постановлением Кабмина, текст которого обнародован на правительственном сайте . Согласно документу внесены изменения в перечень оснований, на основе которых таможенные органы могут осматривать товары и транспортные средства коммерческого назначения.
Документ, в частности, содержит норму, согласно которой декларант, товары которого правоохранители намерены осмотреть, должен быть проинформирован с помощью электронного сообщения о таком решении. При этом сообщение должно содержать информацию: от какого именно правоохранительного органа поступило письменное поручение о проведении осмотра, дата и номер поручения, а также время и место проведения осмотра.
Как отмечается в сообщении на правительственном сайте в течение длительного времени правоохранительные органы не придерживаются установленной формы письменного поручения и самой процедуры осмотра. В то же время субъекты хозяйственной деятельности остаются в неведении относительно решения о такой осмотр.
Напомним, что в Государственной фискальной службе заявляют, что налогоплательщики могут оформлять товары на таможне в режиме онлайн без присутствия на пункте пропуска благодаря доработанном программному обеспечению.