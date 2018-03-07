Декларант должен быть проинформирован с помощью электронной почты

Такие нормы закреплены постановлением Кабмина, текст которого обнародован на правительственном сайте . Согласно документу внесены изменения в перечень оснований, на основе которых таможенные органы могут осматривать товары и транспортные средства коммерческого назначения.

Документ, в частности, содержит норму, согласно которой декларант, товары которого правоохранители намерены осмотреть, должен быть проинформирован с помощью электронного сообщения о таком решении. При этом сообщение должно содержать информацию: от какого именно правоохранительного органа поступило письменное поручение о проведении осмотра, дата и номер поручения, а также время и место проведения осмотра.

Как отмечается в сообщении на правительственном сайте в течение длительного времени правоохранительные органы не придерживаются установленной формы письменного поручения и самой процедуры осмотра. В то же время субъекты хозяйственной деятельности остаются в неведении относительно решения о такой осмотр.