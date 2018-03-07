В редакцию KM.RU поступило письмо от группы армян - реакция на установку в центре Еревана памятника фашистскому приспешнику Гарегину Нжде

Мы группа армян, проживающих в разных странах серьезно обеспокоены государственной политикой героизации фашизма в Армении. В последнее время в российских и других СМИ идет жаркая полемика относительно установки в центре Еревана памятника фашистскому приспешнику Гарегину Нжде, пропаганду его деятельности как героического примера для армянской молодежи и общества.

Такое не может оставить нас равнодушными, поскольку молчать в этой ситуации равнозначно тому, что потворствовать пропаганде фашизма. Мы понимаем, что далеко не все в Армении имеют сегодня смелость выступить против героизации Гарегина Нжде, Драстамата Канаяна (Дро) и других фашистских приспешников, проводимой на государственном уровне. Однако мы прекрасно знаем и часто слышим недовольство многих армян, которые ясно понимают в какую бездну скатывается их Родина, но они боятся открыто публично высказывать свое мнение об этом в Армении, ибо это чревато.

Гарегин Нжде был открытым идеологом фашизма, расизма и лютого национализма. Дело дошло до того, что даже такие радикальные террористические организации как партия «Дашнакцутюн» отказалась сперва от сотрудничества с Нжде и его приспешниками, создавшими организацию «Расисты». Разработанная еще в 1930-ые годы гитлеровскими приспешниками Гарегином Нжде и Айком Асатряном идеология армянского фашизма была названа цехакронизмом. Термин имеет два корня: це́х (арм. ցեղрод, племя) и кро́н (арм. կրոն вера, вера).

Точнее название «Цегакрон/Цехакрон» происходит от слов «раса» и «религия». Критики этой идеологии считают ее «расовым поклонением», с четкой коннотацией фашизма, а сторонники переводят как «преданные расе», «последователи расы». Кстати, слово «раса» происходит от латинского generatio («рождение, способность к размножению»), где корень слова ratio («род», «порода», «разновидность»), что полностью совпадает по смыслу с армянским словом «цех». Более того, как от слова «раса» произошел термин «расизм», так и от слова «цех» происходит термин «цехакронизм».

При создании этой идеологии Нжде был в основном вдохновлён преобладающими в 1930-х годах расистскими теориями и идеологиями. В 1932 году, в выходящем в Софии журнале «Хровк», Гарегин Нжде опубликовал статью «Цехакронизм как залог победы» (арм. «Ցեղակրոնությունն իբրև հաղթանակիզորույթ»), ставшую первой теоретической работой цехакронизма.

В начале Второй мировой войны, началось формирование полувоенных разведовательно-диверсионных групп из членов армянских националистических организаций,предварительно прошедших военно-психологическую подготовку. Позже их обучали в лагерях Абвера, под руководством Нжде, а в дальнейшем эти отряды устроили террор и резню на территории оккупированного гитлеровцами Крыма и сопредельных регионов.

В 1944 году Нжде был арестован в Болгарии, этапирован и осужден в СССР. Этот военный преступник умер во Владимирской тюрьме 21 декабря 1955 года. И этому идеологу нацизма сегодня в республике Армении поставлен памятник. Более того учение Гарегина Нжде«Цехакрон», принято правящей Республиканской партии Армении (РПА), в качестве идеологической основы, и он воспринимается, как «священный герой». РПА издало труды Г.Нжде и распространяет их между молодежи Армении.

Хотя в первые годы независимой Армении в период правления президента Левона Тер-Петросяна фашистская идеология Нжде была под запретом. И лишь Роберт Кочарян (экс-президент Армении) возвеличил «Цехакрон» в ранг государственной политики, а теперь нынешний президент Серж Саргсян продолжает это дело. Действуя по алгоритмам цехакронизма они превратили в Республику Армению в моноэтническое государство где почти не осталось представителей других народов.

Власти Армении, даже не скрывают свои политико-идеологические взгляды, а поставив памятник Нжде 25 мая 2016 года в центре Еревана, в сквере у станции метро «Площадь Республики», культивируют идеологию фашизма. При открытии памятника Нжде с участием президента и правительства Армении присутствовала и внучка Нжде, которая жаловалась на то, что в советское время ее называли «внучкой фашиста».

Одним из важных постулатов «цехакронизма» является культ языка, требующий, чтобы армянин говорил с армянином исключительно на армянском языке. С целью реализации этого расистского принципа в наши дни экс-президент Роберт Кочарян и президент Серж Саргсян установили в современной Армении правила по которым армянский ребенок просто не имеет права получать образование на русском языке, если хотя бы один из его родителей не является русским. В ходе реализации этого расистского принципа в Республике Армении выживают русскоязычное население, закрывая русские школы. Странно, что Армения - хитрый союзник России закрывает русские школы и демонстрирует нескрываемую дискриминацию в отношении русскоязычного населения.

Недавно в телевизионном эфире российский журналист и телеведущий Роман Бабаян возмутился закрытием русских школ в Армении. В частности, в эфире «Радио-Медиаметрикс» он сказал: «В Армении осталось только две русские школы! Одна в районе базы в Гюмри... всего две. В школу можно отдать детей только когда один из родителей является гражданином России - если этого варианта нет, ты детей в эту школу отдать не можешь».

В социальных сетях можно столкнуться с возмущением простых людей притеснением русского населения в Армении, где сегодня самая малочисленная диаспора русских в странах СНГ. Этнических русских в Арменииреально осталось не более 2 тыс. человек. Этот факт подтверждает и исследование российских экспертов. Согласно отчету «Института стратегических исследований Евразия» сегодня Армения лидирует между постсоветских стран по доле русскоязычных эмигрантов – то есть больше только эту страну покидает русскоязычное и русское население.

«Мы исследовали социологические данные за последние 12 лет. Больше только нас поразила ситуация в Армении. Она занимает первое место по соотношению покинувших страну русскоязычных к общему числу эмигрантов», - пишется в презентованном в Москве отчете эксперта Татьяны Борзовой под названием «Изучение положения русскоязычных граждан в странах СНГ и Прибалтийских странах».

Нас это не может не тревожить. Все это стало итогом пропаганды идей Гарегина Нжде и ему подобных фашистских приспешников.

Национальным героем для большинства армян является герой Великой отечественной войны, маршал Баграмян, а не Гарегин Нжде.

Иван Баграмян. Маршал Советского Союза. Фото с сайта fb.ru

К сожалению, власти Армении ведут целенаправленную политику по героизации фашистских преступников, террористов, при этом забывая о реальных героях Великой отечественной войны. У армян довольно славных героев, покрывших себя блестящей военный славой. Наш земляк маршал Иван Баграмян является примером настоящего героизма и служения отечеству. Однако, ни о нем, ни о других армянских героях подобного масштаба сегодня в Армении практически не вспоминают, тропинка к их памятникам давно уже заросла травой, а сегодняшняя армянская молодежь воспитывается на примере фашистских приспешников.

Артур Агаджанов, Валера Ерецян и группа армян