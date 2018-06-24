Если украинский режиссер Олег Сенцов умрет в российской тюрьме до завершения Кубка мира по футбору, Россия об этом промолчит

Об этом сказал российский оппозиционный политик и политэксперт Леонид Гозман в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Если он умрет, они могут об этом вообще не сообщить. А сообщить об этом только после чемпионата", - сказал Гозман.

Он отметил, что мировое общество должно сделать все, чтобы усложнить президенту Владимиру Путину содержание украинских политзаключенных.

"Единственное, что можно сделать и что делают, - пытаются увеличить Кремлю стоимость содержания Олега и всех остальных украинских заключенных под стражей. Чтобы это было дорого. Каждый раз их тыкают мордой и говорят: "Освободи", - констатировал оппозиционер.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов 42-й день голодает в российской тюрьме с требованием отпустить все их политзаключенных. Он потерял 13 кг, у него начались проблемы с сердцем и почками. На призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку Сенцов отказал.

Больше недели украинский омбудсмен находится в России - до Сенцова ее до сих пор не пустили.

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