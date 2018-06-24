|Глава Нацполиции заявляет, что задержано всех причастных к нападению на цыган под Львовом
|24.06.2018 14:26
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Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободыПолиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган.
Фото: mvs.gov.ua
Событие квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. Работники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.
Во время нападения погиб от смертельных ножевых ранений 24-летний житель Закарпатской области, еще четыре человека: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина получили телесные повреждения, добавляет Князев.
Полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности нож, которым ранили погибшего и другие предметы, которые использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других людей, которые могут быть причастны к нападению.
Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь цыган на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы.