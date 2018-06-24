Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы

Событие квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. Работники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Во время нападения погиб от смертельных ножевых ранений 24-летний житель Закарпатской области, еще четыре человека: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина получили телесные повреждения, добавляет Князев.

Полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности нож, которым ранили погибшего и другие предметы, которые использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других людей, которые могут быть причастны к нападению.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.