В марте текущего года транзит российского газа в страны Европейского союза вырос на 30% по сравнению с началом марта 2017 года. Соответствующее заявление сделали в ПАО "Укртрансгаз".

"Несмотря на провокации Газпрома, мы надежно обеспечиваем транзит газа в страны ЕС, который вырос на 30% по сравнению с началом марта прошлого года", - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что по состоянию на понедельник, 5 марта, транзит газа составил 263,27 млн кубометров (5 марта 2017 года он равнялся 203 млн кубометров).

"По состоянию на утро 7 марта объем газа в ПХГ составляет 9,23 млрд кубометров, что на 1 млрд или на 12% больше, чем в это время в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что транзит газа из России в страны Европы осуществляется в нормальном режиме без сбоев .

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