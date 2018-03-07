Финансирование "Северного потока 2" в 2018г будет на уровне 2017г - Wintershall

Финансирование проекта строительства газопровода "Северный поток 2" в 2018 году ожидается на уровне 2017 года, сообщил член правления Wintershall Тило Виланд журналистам.

"В прошлом году мы (Wintershall - ИФ) профинансировали 324 млн евро, в этом году это будет зависеть от многих факторов, но думаю, останется на том же уровне", - сказал он.

Т.Виланд уточнил, что теперь уже речь идёт о бридж-финансировании проекта.

Партнерами "Газпрома" по проекту являются Wintershall, OMV, Shell, ENGIE и Uniper в одинаковых долях. Как сообщалось, на конец 2017 года "Газпром" (MOEX: GAZP) и западные компании предоставили проекту "Северный поток 2" около $3 млрд. Бюджет проекта - 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов. Первоначально предусматривалось, что 30% расходов должны предоставить партнеры, а 70% покрыть проектное финансирование. Предполагалось, что "Газпром" в течение 2017 года направит в уставный капитал Nord Stream 2 AG 1,425 млрд евро.

В мае 2017 года партнеры подписали соглашение о предоставлении проектной компании Nord Stream 2 AG бридж-кредита на сумму до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) на срок до организации проектного финансирования, которое должно покрыть 70% затрат по проекту. В июне - соглашение о дефицитном финансировании - на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования.