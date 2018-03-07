Экологические группы и местные жители обвиняют атомного регулятора Ensi в том, что он выдал ложный сертификат о соответствии систем защиты реактора от землетрясения, чтобы поддержать его работу.

Швейцарская атомная электростанция Бецнау-I в конце марта начнет работать на полную мощность после длительного ремонта, информирует svodka.net.

Об этом сообщает The Local.

В марте 2015 году на АЭС были обнаружены проблемы с давлением. Энергетический концерн Axpo, который руководит станцией, отметил, что детальные исследования подтвердили наличие вкраплений оксида алюминия в реакторе.

Отмечается, что проблема возникла в результате процесса создания реактора в 1965 году и не была связана с операциями реактора.

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Axpo также заявил, что потратил около 2,5 млрд франков на обновление объекта и єто означает, что реактор Бецнау 1 теперь будет работать до 2030 года.

Бецнау-I в настоящее время является предметом судебного дела в Федеральном административном суде Швейцарии. Экологические группы и местные жители обвиняют атомного регулятора Ensi в том, что он выдал ложный сертификат о соответствии систем защиты реактора от землетрясения, чтобы поддержать его работу.

Атомная электростанция Бецнау-I функционирует с 1969 года. Это самая старая действующая АЭС в мире после того, как в 2012 году из эксплуатации вывели британскую АЭС в Олдбери.

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