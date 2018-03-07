Нас опять пытаются мягко надуть: зачем нам опять этот милитаристский психоз? На нас ведь 70 лет никто не нападал! Никаких серьёзных угроз нет - расслабьтесь!

Александр Халдей

Сайт системных либералов "Ведомости". Некий Константин Сонин влажные мечты. Мечты, добиваться которых им поручено их спонсорами и кумирами - ЦРУ, Госдепартаментом, НКО, МИ 6, БНД, Моссадом и многими другими активно действующими против России структурами Запада. Вот что они сеют между народа России.

"Почему не умирает партия войны. В отсутствие политического выбора альтернативы милитаристской повестки нет. По смыслу слова «выборы» на предстоящих президентских выборах должен был бы быть выбор. Если бы в выборах участвовал настоящий соперник президента Путина, он (или она) мог бы предложить гражданам альтернативу в отношении важных вопросов. Например, кандидат Путин считает, что Россия находится в предвоенном состоянии и это оправдывает растущие расходы на оборону – и материальные, и интеллектуальные, и эмоциональные. А кандидат-оппонент мог бы сказать, что каждый рубль военных расходов – это рубль, отобранный у образования и здравоохранения. Это не означает, что не нужно тратить деньги на оборону, но означает, что есть куда более неотложные задачи, которым должен быть отдан приоритет. Кандидат мог бы объяснить, что на Россию (и на СССР, ее предшественника) никто не нападал уже 70 лет и никаких серьезных угроз, которые как-то бы оправдывали участие в гонке вооружений что в 1960–1970-е, что сейчас, нет. Что если называть одну, важнейшую причину экономической катастрофы СССР – это слишком большие расходы на оборону, которые возникли из-за параноидального восприятия внешних угроз и негибкости политической системы, не позволившей в нужный момент произвести необходимые сокращения расходов довольно быстро. Что для того, чтобы избежать повторения экономической катастрофы, приведшей к распаду страны, надо ограничивать влияние военно-промышленного лобби..."

Горбачёвым не повеяло? Перестройкой? Общечеловеческими ценностями? Ельциным? Святыми девяностыми? Диссидентами? Призывами жить не по лжи?

Нас опять пытаются мягко надуть. Нам говорят - нет, конечно, оборона важна, никто не призывает отказаться, но ведь есть вещи и поважнее обороны! Образование, здравоохранение - разве это не свято? На нас ведь 70 лет никто не нападал! Никаких серьёзных угроз нет - расслабьтесь! Вам хорошо, руки становятся тёплыми, напряжение уходит, вам неудержимо хочется спать... Вы погружаетесь в сон всё глубже и глубже, как лифт спускается в глубокую шахту... Готовиться к войне сейчас - это ведь паранойя! Давайте не обращать внимание на НАТО, на ПРО, вернём Крым, Южную Осетию и Абхазию, отдалимся от Китая и Ирана, уйдём из Сирии, забудем про Донбасс, восстановим торговлю и дружбу с Украиной, Грузией, Молдавией, получим снятие санкций и заживём опять в своё удовольствие, станем лучшими немцами, англичанами, американцами, всечеловеками, откроемся для мирового рынка, дадим, наконец, людям пожить по-человечески, а то всё ракеты да ракеты, танки да танки... Сколько можно гнать пушки вместо масла? Кому это нужно? Зачем нам опять этот милитаристский психоз? Зачем нам снова быть пугалом для только человечества? Остановим военное лобби! Остановим Путина!

Ну как? Вернёмся?