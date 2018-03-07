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Шевченковские дни в Украине: послы иностранных государств разрисовали уникальную писанку в Киеве
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07.03.2018 14:53
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В Киеве 6 марта в рамках Международного культурно-просветительского
проекта "Нас єднає Шевченкове слово" послы иностранных государств и
представители украинской общественности приняли участие в росписи
крупнейшей в мире "Шевченковской писанки". Как заявила организатор
проекта Влада Литовченко, в 2018 году иностранных дипломатов
впервые приобщили к украинской традиции писанкарства. Литовченко:
Это именно та культурная дипломатия, которая наряду с поэзией,
несет украинскую культуру другим народам Фото предоставлено
Международным культурно-просветительским проектом "Нас єднає
Шевченкове слово" "Основу символа Пасхи с изображением картин по
мотивам творчества Тараса Шевченко заранее разрисовали студенты
КНУКиИ, а чрезвычайные и полномочные послы Болгарии и Палестины и
представители посольств Казахстана, Грузии и Словении завершили
узоры и поставили свои надписи", – сказано в сообщении.На
уникальной писанке нанесены строки из стихотворения "Реве та стогне
Дніпр широкий" на шести официальных языках ООН: английском,
арабском, испанском, китайском, французском и украинском."Его
почитают и на украинском, и на болгарском, и на многих других
языках почти во всех уголках мира", – заявил посол
Болгарии Красимир Минчев.Как рассказала автор и соорганизатор
проекта, глава Международного фонда культурного
сотрудничества Влада Литовченко, в этом году "впервые было
решено расширить привычные рамки шевченковской тематики и приобщить
дипломатов к украинской традиции росписи писанок". "Это именно та
культурная дипломатия, которая наряду с поэзией, несет украинскую
культуру другим народам", – заявила Литовченко.Отмечается, что
к росписи писанки присоединились почетные гости церемонии: глава
Киевской областной государственной администрации Александр
Горган, президент Национального университета культуры и
искусств Михаил Поплавский, Генеральный директор Национального
музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус, заведующая кафедрой
международных отношений КНУКиИ Инна Костыря, начальник
управления культуры, национальностей и религий КОДА Игорь
Подолянец и президент Института общества и права, доктор
философских наук Юрий Кармазин."В Казахстане Тарас Григорьевич
Шевченко пользуется особым почетом, его именем названы улицы во
многих городах", – отметил советник-посланник посольства
Казахстана в Украине Токтар Игембаев.Старший советник
посольства Грузии Джамаль Гогитидзе также заявил, что
"Шевченко не является достоянием только Украины, а и только мира,
его очень любят и ценят в Грузии".Заместитель посла Республики
Словения Матея Крачун рассказала, что в Словении 150 лет назад
были сделаны первые переводы стихов Шевченко, также несколько лет
назад был установлен памятник украинскому поэту, и "день рождения
Кобзаря всегда отмечают как в посольстве Украины в Словении, так и
в посольстве Словении в Украине".Первый президент Украины Леонид
Кравчук и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств
также приняли участие в видеофлешмобе "Тарас Шевченко. Заповіт
єднає світ", посвященном 204-й годовщине со дня рождения Великого
Кобзаря."Заповіт" Шевченко прочли посол Польши в Украине Ян Пекло,
посол Грузии Гела Думбадзе, посол Болгарии Красимир Минчев, посол
Молдовы Руслан Болбочан, временный поверенный Пакистана Вакар
Ахмад, заместитель посла Казахстана Арнур Танбай, президент
Африканского совета в Украине Диалло Исса Садио. Украинскую версию
видеофлешмоба открыл и завершил Кравчук.День рождения Тараса
Шевченко отмечают 9 марта.
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