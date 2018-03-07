В Киеве 6 марта в рамках Международного культурно-просветительского проекта "Нас єднає Шевченкове слово" послы иностранных государств и представители украинской общественности приняли участие в росписи крупнейшей в мире "Шевченковской писанки". Как заявила организатор проекта Влада Литовченко, в 2018 году иностранных дипломатов впервые приобщили к украинской традиции писанкарства. Литовченко: Это именно та культурная дипломатия, которая наряду с поэзией, несет украинскую культуру другим народам Фото предоставлено Международным культурно-просветительским проектом "Нас єднає Шевченкове слово" "Основу символа Пасхи с изображением картин по мотивам творчества Тараса Шевченко заранее разрисовали студенты КНУКиИ, а чрезвычайные и полномочные послы Болгарии и Палестины и представители посольств Казахстана, Грузии и Словении завершили узоры и поставили свои надписи", – сказано в сообщении.На уникальной писанке нанесены строки из стихотворения "Реве та стогне Дніпр широкий" на шести официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском, французском и украинском."Его почитают и на украинском, и на болгарском, и на многих других языках почти во всех уголках мира", – заявил посол Болгарии Красимир Минчев.Как рассказала автор и соорганизатор проекта, глава Международного фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко, в этом году "впервые было решено расширить привычные рамки шевченковской тематики и приобщить дипломатов к украинской традиции росписи писанок". "Это именно та культурная дипломатия, которая наряду с поэзией, несет украинскую культуру другим народам", – заявила Литовченко.Отмечается, что к росписи писанки присоединились почетные гости церемонии: глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, президент Национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус, заведующая кафедрой международных отношений КНУКиИ Инна Костыря, начальник управления культуры, национальностей и религий КОДА Игорь Подолянец и президент Института общества и права, доктор философских наук Юрий Кармазин."В Казахстане Тарас Григорьевич Шевченко пользуется особым почетом, его именем названы улицы во многих городах", – отметил советник-посланник посольства Казахстана в Украине Токтар Игембаев.Старший советник посольства Грузии Джамаль Гогитидзе также заявил, что "Шевченко не является достоянием только Украины, а и только мира, его очень любят и ценят в Грузии".Заместитель посла Республики Словения Матея Крачун рассказала, что в Словении 150 лет назад были сделаны первые переводы стихов Шевченко, также несколько лет назад был установлен памятник украинскому поэту, и "день рождения Кобзаря всегда отмечают как в посольстве Украины в Словении, так и в посольстве Словении в Украине".Первый президент Украины Леонид Кравчук и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств также приняли участие в видеофлешмобе "Тарас Шевченко. Заповіт єднає світ", посвященном 204-й годовщине со дня рождения Великого Кобзаря."Заповіт" Шевченко прочли посол Польши в Украине Ян Пекло, посол Грузии Гела Думбадзе, посол Болгарии Красимир Минчев, посол Молдовы Руслан Болбочан, временный поверенный Пакистана Вакар Ахмад, заместитель посла Казахстана Арнур Танбай, президент Африканского совета в Украине Диалло Исса Садио. Украинскую версию видеофлешмоба открыл и завершил Кравчук.День рождения Тараса Шевченко отмечают 9 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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