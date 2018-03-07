|Вблизи Австралии нашли бутылку с письмом, датированным 1886 годом
|07.03.2018 14:55
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письмо было написано на немецком языкеСтарейшего из найденных письмо в бутылке обнаружили на Западном побережье Австралии.
Фото: Western Australian Museum
Про це пише Немецкая волна .
Семья нашла бутылку напивзакопаною в песок на маленьком острове Ведж, что в 140 километрах к северу от города Перт.
Внутри бутылки был прочно скрученный кусок бумаги с текстом на немецком языке. Он оказался бланком.
Находку передали в Захидноавстралийського Музея для анализа, к которому привлекли немецкие и нидерландские агентства по историческим исследованиям.
В письме было написано следующее:
"Это бутылку выбросили за борт 12 июня 1886 на 32 ° 49 'южной широты и 105 ° 25' восточной долготы по Гринвичу.
От Корабль Паула, Порт: Елсфлет, Капитан: Д (невозможно определить), на ее пути из Кардиффа в Макассар.
Просим того, кто найдет, отправить сообщение в Немецкую военно-морской обсерватории в Гамбурге или в ближайшее консульство для возвращения к этому же ведомства после заполнения информации на обороте " .
Захидноавстралийський Музей Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии и Национальная метеорологическая служба Германия определили, что сообщение является подлинным.
"Невероятно, но архивный поиск в Германии нашел оригинальный метеорологический журнал Паулы, и там была запись 12 июня 1886, сделанный капитаном, где есть запись о бутылку, выброшенную за борт, дата и координаты точно соответствуют точкам сообщении" , - рассказал доктор Росс Андерсон , ассистент куратора морской археологии в Захидноавстралийському Музее.
Немецкие власти заявили, что в течение 69-летнего океанографического эксперимента бутылка была одной из тысяч выброшенных за борт для исследования океанских течений и выявления наиболее эффективных судоходных маршрутов.
Напомним, в сентябре прошлого года в Государственной библиотеке Аугсбурга в Германии обнаружили дорогой образец книги первопечатникаИоганна Гутенберга.