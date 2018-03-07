письмо было написано на немецком языке

Про це пише Немецкая волна .

Семья нашла бутылку напивзакопаною в песок на маленьком острове Ведж, что в 140 километрах к северу от города Перт.

Внутри бутылки был прочно скрученный кусок бумаги с текстом на немецком языке. Он оказался бланком.

Находку передали в Захидноавстралийського Музея для анализа, к которому привлекли немецкие и нидерландские агентства по историческим исследованиям. В письме было написано следующее: "Это бутылку выбросили за борт 12 июня 1886 на 32 ° 49 'южной широты и 105 ° 25' восточной долготы по Гринвичу. От Корабль Паула, Порт: Елсфлет, Капитан: Д (невозможно определить), на ее пути из Кардиффа в Макассар. Просим того, кто найдет, отправить сообщение в Немецкую военно-морской обсерватории в Гамбурге или в ближайшее консульство для возвращения к этому же ведомства после заполнения информации на обороте " . Захидноавстралийський Музей Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии и Национальная метеорологическая служба Германия определили, что сообщение является подлинным. "Невероятно, но архивный поиск в Германии нашел оригинальный метеорологический журнал Паулы, и там была запись 12 июня 1886, сделанный капитаном, где есть запись о бутылку, выброшенную за борт, дата и координаты точно соответствуют точкам сообщении" , - рассказал доктор Росс Андерсон , ассистент куратора морской археологии в Захидноавстралийському Музее.

Немецкие власти заявили, что в течение 69-летнего океанографического эксперимента бутылка была одной из тысяч выброшенных за борт для исследования океанских течений и выявления наиболее эффективных судоходных маршрутов.