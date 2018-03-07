Кабмин утвердил критерии оценки степени риска от осуществления хоздеятельности в сфере образования

Кабинет министров Украины утвердил критерии оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере образования, которая подлежит лицензированию.

"Критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, являются: срок осуществления лицензиатом образовательной деятельности; соблюдение лицензиатом требований лицензионных условий осуществления образовательной деятельности", - говорится в постановлении правительства №127 от 28 февраля.

Согласно документу, в соответствии с установленными критериями лицензиаты независимо от формы собственности относятся к одной из трех степеней риска: высокой, средней или незначительной.

К лицензиатам с высокой степенью риска относятся те, которые: осуществляют деятельность в сфере образования менее четырех лет; в течение последних трех лет, предшествующих плановому, допустили нарушения требований лицензионных условий.

К лицензиатам со средней степенью риска относятся те, которые: осуществляют хозяйственную деятельность от четырех до десяти лет; в течение последних пяти лет, предшествующих плановому, допустили нарушения требований лицензионных условий.

К лицензиатам с незначительной степенью риска относятся лицензиаты, которые не принадлежат к лицензиатам с высокой и средней степенью риска.

Плановые мероприятия государственного надзора (контроля) за деятельностью лицензиата осуществляются со следующей периодичностью: с высокой степенью риска - не чаще одного раза в два года; со средней степенью риска - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в пять лет.