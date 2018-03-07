В Киевском районном суде (г. Харьков) пассажирка автомобиля Алены Зайцевой рассказала, что происходило в момент жуткой аварии на Сумской, передает со ссылкой на .

По словам Марины Ковалевой, они с Зайцевой ехали на мигающий зеленый и никаких визуальных преград, которые мешали бы видеть автомобиль – не было.

При этом девушка заверила, что как лишь Зайцева увидела авто Дронова, то начала сигналить, однако он только продолжил набирать скорость. Чтобы избежать столкновения, Зайцева начала выворачивать вправо, чтобы избежать столкновения.

«Алена упала на меня, и машина уже в неуправляемом состоянии вылетела на тротуар. Потом нас повезли на Маяковского. Там к нам подходил Дронов и говорил: “дайте я на вас гляну, кто вы такие”. Потом я лежала в больнице», – заявила Ковалева.

В свою очередь водитель Геннадий Дронов заявил, что он пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

«Я пересекал перекресток на четкий зеленый свет, убедившись в том, что не было никакой опасности. Я не мог видеть “Лексус”, поскольку мое внимание было приковано к пешеходному переходу. Когда я уже практически пересек Сумскую, в меня въехал автомобиль “Лексус”», – отметил Дронов.

Напомним, трагедия произошла 18 октября прошлого года в Харькове. После столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 5 пострадали.

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