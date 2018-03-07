По неофициальным данным, вертолет Ми-8, разбившийся в Чечне, принадлежал пограничникам, сообщает "РИА Новости". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вертолет упал в ущелье Фото: ЕРА По неофициальным данным, вертолет принадлежал пограничникам.В минздраве Чечни рассказали, что на борту находились семь человек, шестеро из них погибли. Пострадавшего с тяжелыми травмами эвакуировали с места происшествия.В районе крушения проводят спасательную операцию.Свидетельства источников "РИА Новости" по поводу погоды в момент крушения расходятся: один заявил, что погодные условия были благоприятными, другой – что шел снег с дождем.Вертолет Ми-8 упал в ущелье Хангихой (Республика Чечня) 7 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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