Кабмин утвердил методику расчета экономии энергии в рамках финансируемых "Фондом энергоэффективности" мероприятий

Кабинет министров Украины утвердил методику расчета экономии энергии в рамках финансируемых "Фондом энергоэффективности" мероприятий.

Соответствующее постановление Кабмина №149 от 28 февраля 2018 года обнародовано на правительственном сайте.

Экономия будет вычисляться путем определения разницы между потреблением энергии строением до и после модернизации. Цифры потребления энергии для расчетов будут браться из энергетических сертификатов, оформляемых до и после модернизации.

Вместе с тем, до вступления в силу закона "Об энергоэффективности строений" показатели энергоэффективности строений будут рассчитываться по ДСТУ Б А.2.2-12:2015 и ДСТУ Б В.2.2-39:2016.