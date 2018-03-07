|В Афганистане террорист-смертник убил местного чиновника, еще 10 человек ранены
|07.03.2018 15:03
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На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за набегТеррорист-смертник убил двух человек, включая местного главу Министерства хаджа и религиозных дел в восточной афганской провинции Нангархар.
Фото: aa.com.tr
Пресс-секретарь губернатора провинции сообщил, что еще 10 человек были ранены в результате теракта в Джелалабаде, столице провинции, сообщает The Associated Press .
Сообщается, что целью злоумышленника, вероятно, был именно Абдул Захир Хаккани, локальный чиновник по религиозным делам.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за набег.
Напомним, что в столице Афганистана Кабуле смертник подорвал автомобиль, в результате чего было ранено не менее 4 человек .
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