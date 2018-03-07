На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за набег

Пресс-секретарь губернатора провинции сообщил, что еще 10 человек были ранены в результате теракта в Джелалабаде, столице провинции, сообщает The Associated Press .

Сообщается, что целью злоумышленника, вероятно, был именно Абдул Захир Хаккани, локальный чиновник по религиозным делам.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за набег.