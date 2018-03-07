В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых спецслужбами США.

Контртеррористическое управление Скотленд-Ярда, занимающееся расследованием отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, изучит обстоятельства смерти его жены и сына, сообщает The Times, информирует svodka.net.

Супруга Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 года в Великобритании. Сын разведчика Александр Скрипаль скончался от внезапной печеночной недостаточности в 2017 году в Санкт-Петербурге. Кроме того, отмечает The Daily Mail, в 2016 году в России умер старший брат Сергея Скрипаля.

По словам источников, первоначально полиция и МИ-5 рассматривали версию о попытке убийства [Сергея Скрипаля], поддержанной государством. Однако теперь не исключаются альтернативные версии, в том числе о соперничающей фракции, желающей таким образом подорвать авторитет России и режима Владимира Путина, а также бытовая версия.

4 марта прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери. Они были доставлены в больницу, где продолжают находиться в тяжелом состоянии. По одной из версий, пострадавшие могли быть отравлены фентанилом — опиоидным анальгетиком, который применяется при анестезии.

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В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых спецслужбами США.

7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не получала от Лондона никаких просьб о содействии в расследовании обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и его дочери. По ее словам, произошедшее со Скрипалем сразу же стало использоваться Западом для нагнетания антироссийской кампании.

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