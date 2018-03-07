Открыто дело по факту отсутствия замвоенкома Приморского района Одессы на работе после его визита в Киев для поддержки в суде Труханова

Главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области проводит досудебное расследование по факту отсутствия на рабочем месте заместителя военного комиссара Приморского районного военкомата Одессы Андрея Кисловского.

Такие данные содержатся в ответе на требование издания Одесского отделения Комитета избирателей Украины "Избирком" Военной прокуратуры Южного региона. Расследование ведется по ч.4 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в военный обстановке) Уголовного кодекса Украины.

В ответе также указывается, что в рамках производства по месту службы А.Кисловского уже прошли обыски.

Совладелец ООО "Нерум", которое владеет сетью дельфинариев в Украине и ряде стран мира, А.Кисловский стал заместителем военного комиссара Приморского районного военкомата Одессы в мае 2015 года. Также является депутатом Одесского горсовета от партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Во время одного из судебных заседаний, связанных с расследованием дела Одессы Г.Труханова, журналисты заметили, что А.Кисловский находился в зале заседаний в Киеве в рабочее время.