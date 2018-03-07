Заместитель председателя правления российского концерна "Газпром" Александр Медведев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже предложили дату для проведения переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, пишет РБК-Украина .

По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", - заявил Медведев.

При этом конкретную дату он не назвал.

Как сообщал svodka.net.uа, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что переговоров между Киевом, Москвой и Брюсселем по газу не планируется .

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