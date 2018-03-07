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У актера из "Миллионера из трущоб" обнаружили редкое заболевание
07.03.2018 15:09
Голливудский и болливудский актер Ирфан Хан заявил, что "пытается найти лучшее решение", чтобы справиться с заболеванием. Ирфан Хан: Последние 15 дней моя жизнь находится в подвешенном состоянии Фото: Irrfan ‏/ Twitter Об этом он сообщил в Twitter."Последние 15 дней моя жизнь находится в подвешенном состоянии. Я не мог и подумать, что моя жажда знаний приведет меня к обнаружению редкого заболевания. Я никогда не сдавался, не сходил с пути и не собираюсь. Моя семья и мои близкие со мной, мы пытаемся найти лучшее решение", — написал он.Диагноз Хан не назвал.

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— Irrfan (@irrfank) 5 марта 2018 г.
Ирфан Хан снялся таких фильмах, как "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники", "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Инферно", "Новый Человек-паук", "Жизнь Пи" и "Мир Юрского периода".В лнте "Миллионер из трущоб" он Хан исполнил роль полицейского.

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