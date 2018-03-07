Голливудский и болливудский актер Ирфан Хан заявил, что "пытается
найти лучшее решение", чтобы справиться с заболеванием. Ирфан
Хан: Последние 15 дней моя жизнь находится в подвешенном
состоянии Фото: Irrfan / Twitter Об этом он сообщил в
Twitter."Последние 15 дней моя жизнь находится в подвешенном
состоянии. Я не мог и подумать, что моя жажда знаний приведет меня
к обнаружению редкого заболевания. Я никогда не сдавался, не сходил
с пути и не собираюсь. Моя семья и мои близкие со мной, мы пытаемся
найти лучшее решение", — написал он.Диагноз Хан не назвал.
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pic.twitter.com/JXD8NKwH3D
— Irrfan (@irrfank) 5 марта 2018 г.
Ирфан Хан снялся таких фильмах, как "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные
путешественники", "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя",
"Инферно", "Новый Человек-паук", "Жизнь Пи" и "Мир Юрского
периода".В лнте "Миллионер из трущоб" он Хан исполнил роль
полицейского.
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