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Компания McLaren выпустила новый супермощный гиперкар (фото, видео)
07.03.2018 15:10
Компания McLaren выпустила новый супермощный гиперкар (фото, видео) Стоимость машины составит не менее 1,5 миллиона евро. Всего выпустят 75 таких авто.

Компания McLaren представила на Женевском автосалоне экстремальный трековый гиперкар McLaren Senna GTR.

Новый McLaren Senna GTR можно узнать по измененному аэродинамическому обвесу и огромному антикрылу. Разработчики утверждают, что прижимная сила составляет 1 тыс. кг. Само же карбоновое купе МакЛарен весит 1 тыс. 198 кг.

4-литровый V8 твин-турбо развивает 825 лошадиных сил.

Это ощутимо меньше, чем у предшественника McLaren P1 GTR, тем не менее купе называют самой быстрой серийной моделью в истории марки.

Кроме того, установлены гоночные КПП и шины, а подвеска перенастроена.

Оснащение включает адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормозные механизмы.

Всего выпустят 75 машин данной модели. Цена McLaren пока не оглашена, но она составит не менее 1,5 млн евро.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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