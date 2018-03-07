Компания McLaren представила на Женевском автосалоне экстремальный трековый гиперкар McLaren Senna GTR.

Новый McLaren Senna GTR можно узнать по измененному аэродинамическому обвесу и огромному антикрылу. Разработчики утверждают, что прижимная сила составляет 1 тыс. кг. Само же карбоновое купе МакЛарен весит 1 тыс. 198 кг.

4-литровый V8 твин-турбо развивает 825 лошадиных сил.

Это ощутимо меньше, чем у предшественника McLaren P1 GTR, тем не менее купе называют самой быстрой серийной моделью в истории марки.

Кроме того, установлены гоночные КПП и шины, а подвеска перенастроена.

Оснащение включает адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормозные механизмы.

Всего выпустят 75 машин данной модели. Цена McLaren пока не оглашена, но она составит не менее 1,5 млн евро.

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