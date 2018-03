Платежная платформа Payoneer признала украинку фрилансером года Она создала свой первый сайт в возрасте 12 лет Производитель платежной системы, компания Payoneer провела премию Entrepreneur of the Year ( «Предприниматель года»). Победителем в категории "Фрилансер года" стала украинка Катя Миронюк. Фото: з вільних джерел Победителей выбирали в пяти категориях: "Предприниматель года", "Специалист e-commerce года", "Фрилансер года", "Партнер года» и «Инноватор года", - говорится на сайте компании. Как рассказывает Миронюк, она создала свой первый сайт (персональный блог) в возрасте 12 лет, начала свою карьеру фрилансера на платформе Upwork как специалист по продвижению сайтов. Через три месяца у нее появились постоянные клиенты, и меньше чем через год Миронюк основала собственное SEO-агентство SearchEva. Payoneer второй раз проводит премию Entrepreneur of the Year. В этом году победителей выбирали из двух тысяч участников. Отметим, одним из победителей прошлогодней премии стал украинец Кирилл Кузин. Напомним, IT-отрасль Украины в 2017 году выросла в долларовом эквиваленте, экспорт IT-услуг составил $ 3,6 миллиарда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



