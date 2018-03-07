Она создала свой первый сайт в возрасте 12 лет

Победителей выбирали в пяти категориях: "Предприниматель года", "Специалист e-commerce года", "Фрилансер года", "Партнер года» и «Инноватор года", - говорится на сайте компании.

Как рассказывает Миронюк, она создала свой первый сайт (персональный блог) в возрасте 12 лет, начала свою карьеру фрилансера на платформе Upwork как специалист по продвижению сайтов. Через три месяца у нее появились постоянные клиенты, и меньше чем через год Миронюк основала собственное SEO-агентство SearchEva.

Payoneer второй раз проводит премию Entrepreneur of the Year. В этом году победителей выбирали из двух тысяч участников. Отметим, одним из победителей прошлогодней премии стал украинец Кирилл Кузин.