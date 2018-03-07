1. Оккупанты сегодня сообщили, что у Крыма “есть большой потенциал стать экспортным регионом”. Сегодня же оккупанты сообщили, что экспорт из Крыма упал в 2 раза в сравнении с 2017 годом. С доокупационным периодом они не сравнивают, а я сравнил. Падение экспорта примерно в 40 раз (22,5 млн долларов сейчас против почти миллиарда долларов в 2013 году)

2. Оккупанты сообщили, что около 6000 крымчан до сих пор проживают в Крыму без российского аусвайса, а также до 300 тысяч крымчан не получали аусвайсы, но прописаны в Крыму. Вероятно, речь идет о тех, кто выехал или на момент оккупации жил за пределами Крыма

3. Военные оккупанты в Севастополе угнали быстроходную лодку, чуть не убив в процессе преступления ребенка одного из них. Дело было ещё в мае 2017 года, но стало известно только сейчас. Получили условные сроки

4. Евпатория. Федеральная программа развития детского курорта “Веселые старты. Добеги в Сирию первым, малыш!”. Посмотрите на лица некоторых детей. Их папы — 100% “шахтеры Дамбаса”. Это и есть основные скрепоносцы, просветители крымчан и обучатели “русскому миру”

5. Керчь. Учеников 2 “Б” класса гимназии №1 заставили плясать перед нацистскими захватчиками в их воинской части (железнодорожные войска). Организаторы: командир части Дмитрий Кондратенко, зам командира Олег Минко, капитан Алексей Гашев. Учителя-стукачи им челобитную били

6. Я думал, что в Керчи жопа с мобильной связью. А оккупанты сообщили, что в Керчи, оказывается, лучшая в Крыму связь. В Ялте — худшая. Я представляю, что тогда по остальному Крыму со связью творится, если у меня в Керчи она “лучшая”

7. В Феодосии продолжаются блэкауты и скачки напряжения. Ватники устроили перекличку. А одна безграмотная крыса на полном серьезе считает, что это “опять Укры вылОзку делают перед выборами!”. Её уже не спасти

8. Севастополь. Неблагодарные гардемарины, вы вообще представляете, какой опасности подвергала вас Украина, позволяя лазить, где вы хотите? К морю, в парк, на автовокзал, в школу или в больницу? А россиюшка вас защищает новыми заборами и запретами! Кстати, понаехавшие ватники рады заборам, считая это заботой о себе любимых, и требуют не сравнивать с тем, что было до оккупации. Холопы

9. Ялта. Стадион теперь наглухо закрыт. Дорогие спортсмены, во время занятия футболом, например, на вас могут напасть террористы. А во время бухания боярышника, видимо, не могут! Нечего по стадионам бродить! Идите бухать!

10. Очередной понаех решил зайти с козырей, сказав, что не собирается отбирать ничьи рабочие места, а наоборот, создавать: “Ялтинцы, листая ленту, я понял, что приезжих вы не сильно любите, но именно тех приезжих, которые потенциально забирают ваши рабочие места и т.д. Но тех, которые снимают у вас ваши же квартиры и создают новые рабочие места, вы же любите? За пару лет нелегкого труда на дядю скопилось около 1 млн. рублей ($18 тысяч). Надоело работать на дядю, хочу сам дядей стать. Хватит ли миллиона, чтобы открыть какой-то мелкий бизнес именно у вас в Ялте? Но это не главный вопрос. Больше интересует, у вас там не как в 90-х? Реально вообще без каких-либо проблем открыть свое дело? Анонимно!”. Ответы: “Как в 90-е”, “Ялта уже не та”, “Ехай домой”, “Обдерут еще на стадии документов, а потом еще будут обдирать постоянно”, “У нас своих нищебродов хватает!!!!”, “Мы всех одинаково не любим! У себя открывайте мелкий бизнес, а к нам ехать не надо!”, “Если дадут открыться, только бери местных на работу”, “А чё ты спрашиваешь? Это же ты россиянин, а мы только учимся на всех ваших приколах и балаганщинах материковых. У нас столько мошенников отродясь не было, как сейчас”, “Миллион на откаты хватит. Так что копи ещё”, “Тут хуже. Сейчас эти граждане с 90-х при власти легально”, “У нас как раз девяностые начались. Добро пожаловать!”, “В мавзолее открой свой винный погребок”

11. Феодосия. На недавно капитально отремонтированном фасаде галереи Айвазовского проступил (к выборам, конечно) портрет путина. Ждем паломников

12. Жители Ялты отличаются какой-то экстремистской, махровой неблагодарностью: “Ребятки, это полный пипец! Так обидно за наш город! Мало того что загнали нас в международную изоляцию, так хотя бы порядок навели. Обидно до слез. Такой красивый курортный город, а погружается в полную бездну”. Это ватники шокированы очередной наноукладкой плитки, которая ходит ходуном

13. Вчера оккупанты сообщили, что “россия технически готова к отключению от глобального интернета”. Ватник поинтересовался, что другие думают об этом. Ответы такие: “Можно ссылочку!!! Похоже на бред!”, “Мы построим свой интернет! С блэк-джеком и…”, “Нет!”, “Переезд на ПМЖ в Латвию или Финляндию перестаёт мне казаться бредом”, “Дебилизм”, “(И только понаехавший из Новосибирска, потомственный раб, привыкший жить в гетто, рад) Да пусть отключают. Гулять и общаться хотя начнём. И наконец-то поговорю вживую с теми людьми, которые так негативно относятся к «понаехавшим»”

14. Севастополь. Рынок. На каждом ларьке висит напечатанный на хорошей бумаге плакат с призывом посетить “выборы”. На хлебном — три, на рюмочной — два. И это кто-то напечатал, кто-то наклеил, кто-то заставил наклеить. Люди, время, деньги… И всё для того, чтобы фюрер остался. Цирк. Сраный цирк.

15. Приснилось, что все крымчане, проголосовавшие за путина, построились на Крымском мосту и пошли по нему строем в россию. В ногу, чеканя шаг. Тем временем россиян массово гонят на т.н. “избирательные участки”. Ботоксной крысе нужна явка

16. В “День тишины” по российскому ТВ покажут пропагандонский фильм “Крым”, провалившийся в прокате. Крымская вата в ужасе от этого фильма, т.к. в нем оккупанты гордятся своей военной операцией по захвату Крыма, а вата считает, что все благодаря их “волеизъявлению на референдуме”. Вата комментирует новость: “Для гарантированного провала явки по Севастополю пусть ещё «Четвёртую оборону» покажут с Меняйло, Белавенцевым и Матвейчевым в главных ролях, чтобы всех севастопольцев стошнило от счастья еще за сутки до шоу. Чтобы показать в день тишины в Севастополе то, что вызвало своей недостоверностью гнев и отвращение жителей даже при премьере этого пимановского шедевра, надо быть либо клиническим идиотом, либо личным врагом основного кандидата, либо полным медиа-непрофессионалом”. Ватнику ответили: “Жителям придется кушать, что дают. Это покажут по всей рф как достижение луноликого — спецоперация. Дата 20 февраля на медальках «за освобождение Крыма», в общем, подтверждает, что вы и нужны были только для картинки. Обошлись бы и без вас. Аксенов соловьем пел, что не было никаких угроз, а были «профессиональные русские»”

17. В Севастополе растянули нацистскую тряпку в цветах триколора на площади Нахимова в честь т.н. “референдума”. В шабаше участвовали военные, МЧСники, кизяки, которые и помогали захватывать Крым. Каким боком “референдум” к военной спецоперации, лично мне непонятно

P.S. Статист — лицо, исполняющее на сцене второстепенную роль без слов или с небольшим их набором. Предатели в 2014 году были типичными статистами, которыми оккупанты прикрылись, проводя военную спецоперацию по оккупации полуострова. Именно следовательно предателям не понравился ни один пропагандонский фильм, где основной упор делался на военной составляющей, раскрывая для Гааги все новые подробности по захвату Крыма. Такие фильмы рассчитаны на россиян, которым больше нечем гордиться, кроме разжигания войн в других странах. Предатели безуспешно пытаются добиться у оккупантов признания, считая себя двигателями “русской весны”. Но оккупанты лучше других знают цену тем, кто продает свою честь, совесть и достоинство. Хотя можно ли продать то, чего никогда не было?

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