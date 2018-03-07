Кабмин установил надбавку в 100% от оклада тренерам штатных команд национальных сборных Украины по неолимпийским видам спорта Кабинет министров Украины установил надбавку в размере до 100% должностного оклада тренерам штатных команд национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта. "Правительственное решение направлено на усиление государственной поддержки выдающихся тренеров штатной команды национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта", - говорится в информационном сообщении к постановлению правительства №124 от 28 февраля. Согласно документу, размер надбавки устанавливается за личный вклад тренера в обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных Украины по неолимпийским видам спорта и их результативные показатели на последних Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, Всемирной шахматной олимпиаде, Европейских играх, Всемирных играх по единоборствам, Всемирных интеллектуальных играх, чемпионатах мира и Европы между взрослых, Всемирной шахматной олимпиаде, Европейских играх, Всемирных играх по единоборствам, Всемирных интеллектуальных играх, которые принимали участие в указанных соревнованиях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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