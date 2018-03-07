|Видео дня: крысу-клептомана застукали на горячем в США
|07.03.2018 15:16
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Жители Соединенных Штатов Америки поймали домашнюю крысу за воровством денег, запечатлев момент похищения на видео. Соответствующий ролик с грызуном обнародовало издание Daily Mail.
На опубликованном видео можно увидеть, как крыса пытается украсть 20 бумажных долларов в собственную клетку. Ее не смущает даже мужчина, снимающий происходящий случай на видео.
Иногда, как видно в ролике, грызун даже пытается ухватить одновременно две купюры. В итоге свидетелю надоедает борьба с клептоманом и видео завершается.
Как сообщал svodka.net, Эд Уильямс долго объяснял своей избраннице, откуда в их кровати чужое нижнее женское белье. В итоге, оказалось, что домашний любимец пары по кличке Мо похищал вещи у соседей и приносил в дом.
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