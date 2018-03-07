Жители Соединенных Штатов Америки поймали домашнюю крысу за воровством денег, запечатлев момент похищения на видео. Соответствующий ролик с грызуном обнародовало издание Daily Mail .

На опубликованном видео можно увидеть, как крыса пытается украсть 20 бумажных долларов в собственную клетку. Ее не смущает даже мужчина, снимающий происходящий случай на видео.

Иногда, как видно в ролике, грызун даже пытается ухватить одновременно две купюры. В итоге свидетелю надоедает борьба с клептоманом и видео завершается.

Как сообщал svodka.net, Эд Уильямс долго объяснял своей избраннице, откуда в их кровати чужое нижнее женское белье. В итоге, оказалось, что д омашний любимец пары по кличке Мо похищал вещи у соседей и приносил в дом.

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