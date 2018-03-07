Британские власти должны жестче реагировать на убийства и покушения на бывших сотрудников спецслужб РФ и российских бизнесменов, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" советский диссидент Владимир Буковский. Буковский: Подчерк типично гэбэшный Фото: imolaoggi.it "У нас говорят, что за последние 10 лет были убиты 12-16 бывших сотрудников спецслужб РФ и бизнесменов. Просто эти дела не были преданы огласке и не привлекли столько внимания, как то же убийство Литвиненко. То есть речь идет о целой системе. Почему убийства продолжаются? Я виню в этом британские власти. Если бы они сразу жестко реагировали на подобные случаи, то все могло бы закончиться. А они отреагировали довольно вяло. Значит, это будет продолжаться. И странно звучат эти угрозы бойкотировать чемпионат мира по футболу. Здесь людей убили! Если это считать адекватным ответом Москве, то убийства не прекратятся, а даже участятся", – подчеркнул Буковский.По его словам, в том, что к покушению на Скрипаля причастны спецслужбы РФ, практически нет сомнений, "Почти ни у кого нет сомнений, что к покушению на Скрипаля причастны российские спецслужбы. Даже объявлено о проведении специального заседания правительства Великобритании по этому вопросу. И такого бы заседания не было, если бы они не подозревали вмешательства иностранного государства. Лично у меня тоже особых сомнений на этот счет нет, учитывая все обстоятельства. Я не знал Скрипаля. Но подчерк типично гэбэшный. Он работал в спецслужбах, числился там везде. Спецслужбы такого не прощают", – отметил Буковский.4 марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило The Times.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки скрипаля году буковский убийства что Теги: мир