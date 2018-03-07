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Буковский: Говорят, за последние 10 лет были убиты 12-16 бывших сотрудников спецслужб РФ и бизнесменов. Просто эти дела не были преданы огласке
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07.03.2018 15:17
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Британские власти должны жестче реагировать на убийства и покушения
на бывших сотрудников спецслужб РФ и российских бизнесменов, заявил
в комментарии изданию "ГОРДОН" советский диссидент Владимир
Буковский. Буковский: Подчерк типично гэбэшный Фото: imolaoggi.it
"У нас говорят, что за последние 10 лет были убиты 12-16 бывших
сотрудников спецслужб РФ и бизнесменов. Просто эти дела не были
преданы огласке и не привлекли столько внимания, как то же убийство
Литвиненко. То есть речь идет о целой системе. Почему убийства
продолжаются? Я виню в этом британские власти. Если бы они сразу
жестко реагировали на подобные случаи, то все могло бы закончиться.
А они отреагировали довольно вяло. Значит, это будет продолжаться.
И странно звучат эти угрозы бойкотировать чемпионат мира по
футболу. Здесь людей убили! Если это считать адекватным ответом
Москве, то убийства не прекратятся, а даже участятся", – подчеркнул
Буковский.По его словам, в том, что к покушению на Скрипаля
причастны спецслужбы РФ, практически нет сомнений, "Почти ни у
кого нет сомнений, что к покушению на Скрипаля причастны российские
спецслужбы. Даже объявлено о проведении специального заседания
правительства Великобритании по этому вопросу. И такого бы
заседания не было, если бы они не подозревали вмешательства
иностранного государства. Лично у меня тоже особых сомнений на этот
счет нет, учитывая все обстоятельства. Я не знал Скрипаля. Но
подчерк типично гэбэшный. Он работал в спецслужбах, числился там
везде. Спецслужбы такого не прощают", – отметил Буковский.4 марта в
английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены
Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом
состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио
Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили
бывшего российского разведчика Скрипаля, использовали во время
штурма захваченного террористами театрального центра в Москве
на Дубровке в 2002 году.В полиции и разведке Британии считают,
что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило
The Times.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011
году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве
о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что
женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily
Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын.
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