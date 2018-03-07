Пилот объявил о чрезвычайной ситуации на подлете к аэропорту, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Хотя они сами этого не почувствовали, но проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч», – пояснил он.

По его словам, это вызвало неприятные ощущения у пассажиров, «люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые».

«У Явлинского просто сильно заложило уши, он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом все в порядке с ним», – добавил Яковлев.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что «инцидент произошел накануне вечером в районе 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву)».

«Экипаж самолета «Боинг-737″, отправлявшегося из Грозного в Москву, доложил о чрезвычайной ситуации на борту – разгерметизации самолета и запросил экстренное снижение с высоты 8000 метров до эшелона порядка 3000 метров», – сказал источник.

Пилотам удалось на низком эшелоне дотянуть до аэродрома назначения в Москве. «Самолет благополучно приземлился во Внуково. После посадки специалисты аэродромных служб принялись за комплексную оценку состояния самолета», – сказал собеседник агентства.

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