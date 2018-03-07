|В Бельгии впервые выписали штраф за "сексизм в публичном месте"
|07.03.2018 15:19
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Его оштрафовали на 3 тис. евроСуд Брюсселя приговорил мужчину за сексистскую реплику, сказанную полицейской в общественном месте.
Фото: Olivier Hoslet/European Pressphoto Agency
Бельгиец нарушил правила дорожного движения, а после замечания начал обижать офицерку.
"Закрой рот, я не разговариваю с женщинами, ведь офицер полиции - работа не для женщин", - заявил мужчина работницы милиции во время ареста. Офицерка арестовала его и подала обвинения, сообщает The New York Times.
Мужчина не прибыл в суд на рассмотрение дела. Его оштрафовали на 3000 евро. Если он не выплатит штраф, то сядет в месяц в тюрьму.
Закон о недопустимости сексизма в Бельгии приняли в 2014 году, но до 2018 года никого не признавали виновным в его нарушении.
Согласно закону, сексизмом признают слова или действия, демонстрирующие неуважение и основываются на половой принадлежности человека. Нарушение закона может привести к тюремному заключению на срок до одного года и штрафа в размере до 10 000 евро.
Напомним, художник из Ливана Эли Резкалла (Eli Rezkallah) переснял несколько американских рекламных плакатов с 1950-х годов . Основным отличием новых плакатов стало то, что место женщин в них заняли мужчины.