Крупнейшие провайдеры мобильной связи в Украине , Vodafone-Украина и lifecell на тендере для запуска связи стандарта 4G приобрели лоты на 3,2 млрд грн.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, передает со ссылкой на .

Так, операторы приобрели лоты шириной 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц в диапазоне 1800 МГц за 1,3 млрд грн, 1 млрд грн и 0,8 млн грн соответственно.

Согласно условиям тендера, субъектам конверсии для обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг своим абонентам предоставлено право получить часть полос радиочастот по установленной цене.

Участники рынка ожидают, что основная борьба развернется за три других лота.

В январе мобильные операторы на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2,5 млрд грн за семь лотов.

6 февраля также провела второй конкурс за право внедрять мобильную связь четвертого поколения (4G) по технологии LTE. Как сообщает комиссия, участники конкурса — три крупнейшие операторы мобильной связи "", Vodafone и lifecell согласились заплатить за лицензии совокупно 5,434 млрд грн.

Таким образом "" сконцентрировал чуть меньше половины только спектра 1800Мгц за 2,8 млрд грн, Vodafone — треть спектра 1,8 млрд грн, а lifecell – пятую часть за 795 млн грн.

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