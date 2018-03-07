В данный момент в России действует наука, которую утвердили в 2012 году. Доработать ее решили после введения санкций.

Минэнерго подготовило проект доктрины энергобезопасности, в котором назвало главные угрозы для России в этой сфере, сообщает газета «Ведомости», информирует svodka.net.

Второго марта документ направили на согласование в правительство, отметил представитель министерства. В данный момент в России действует наука, которую утвердили в 2012 году. Доработать ее решили после введения санкций. В сфере внешнеполитических угроз в новом документе главной названа «дискриминационная политика со стороны США и их союзников» — в частности, ограничения на предоставление российским нефтегазовым компаниям доступа к современному оборудованию, технологиям, а также долгосрочному финансированию.

России также угрожает политика отказа от потребления ископаемых видов топлива, переход к «зеленой» энергетике и замедление роста спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности. «Ведомости» напоминают, что Россия в данный момент — крупнейший в мире производитель нефти и второй по величине в мире производитель газа. Однако к концу этого года лидером в производстве нефти, согласно предположениям Международного энергетического агентства, могут стать США.

По мнению Минэнерго, России также угрожает ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров и наращивание производства сжиженного природного газа. Экономическими угрозами ведомство считает «чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭКа» и низкую скорость обновления инфраструктуры, а научно-технологическими — критическое отставание в сфере науки и технологий, ведущее к потере российскими компаниями конкурентоспособности.

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