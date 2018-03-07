Российских войск на Донбассе нет, при этом "вооружений там достаточно", заявил президент России Владимир Путин. Путин: Я всегда, когда об этом думаю, на меня это производит очень сильное чувство Фото: ЕРА Отвечая на вопрос, есть ли на Донбассе российские войска, Путин сказал: "Наших войск там нет. Вооружений там достаточно"."И на вопрос о том, откуда берется вооружение, я всегда отвечаю: "Там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны". Сегодняшнее руководство Украины говорит мне… что от боеприпасов, как считает руководство Украины, поступающих с территории России, гибнут военнослужащие украинской армии. Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня это производит очень сильное чувство. Потому что я считаю, что там все наши, на самом деле. Но мне всегда хочется спросить, от каких снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса? Вот в чем вопрос. Надо не об этом говорить, а говорить о том, как прекратить это как можно быстрее, как добиться мира", – заявил президент России.После аннексии Крыма, в апреле 2014 года, на востоке Украины начался военный конфликт, который продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.В январе 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на Донбассе находится пять тысяч кадровых российских военных.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в июле 2017 года, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится до 40 тыс. боевиков, наемников и кадровых российских военнослужащих.В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе есть как минимум три тысячи российских военных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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