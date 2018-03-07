Президент России Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить на Западе.

Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Миропорядок 2018″ журналиста Владимира Соловьева, передает

На вопрос журналиста, каково это — быть главным мировым злодеем.

«Спросите у злодеев. Это мнение западных источников, и то не всех», — отреагировал Путин.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевают ли его эмоционально такие высказывания.

«Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует», — сказал президент.

Путин сказал, что такие разговоры не отвлекают его от »первостепенными задач для своей страны».

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