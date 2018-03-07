А зря председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в январе сказал, что правительственное постановление №951 конвертирует газовые субсидии населению "возможности для вывода денег как из" Нафтогаза ", так и из государственного бюджета Украины"

Прошло два месяца и имеем результаты.

Особенно отличились облгазы "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, чьи долги за полтора месяца этого года выросли на 8070000000 грн. Это в 1,17 раза больше только прошлогоднего прироста 6880000000 грн, пишет Юрий Николов "Наши деньги" .

Нефирташивськи облгазы тоже нарастили долги, но значительно меньше - на 3260000000 грн. в 2018 году против прошлогодних 3560000000 грн., то есть темпы прироста пока меньше единицы - 0,92.

Руководитель "Нафтогаза" связывал этот рост долгов с изменением схемы расчетов по субсидиям населению, сделанной постановлением правительства. Постановление №951 было принято еще в ноябре 2017 года, но она была введена в действие с 1 января и именно с того момента обгазы резко увеличили темпы накопления долгов перед "Нафтогазом".

№ п / п Название предприятия Суммарная задолженность на 27.02.18, грн. Суммарная задолженность на 09.01.18 * грн Суммарная задолженность на 09.01.17 * грн Динамика по 2018 год, грн Динамика по 2017 год, грн Динамика по 2018/2017 год, грн ВСЕГО 31 700 773 368 20 360 628 628 9 906 274 845 11 340 144 740 10 454 353 782 1,08 1 Винницагаз Сбыт ООО 1 494 236 834 657 288 214 211 196 837 836 948 620 446 091 378 1,88 2 Волыньгаз Сбыт ООО 662 136 296 418 543 653 199 757 378 243 592 643 218 786 275 1,11 3 Днепропетровскгаз Сбыт ООО 2 610 776 531 1 652 759 454 731 548 918 958 017 077 921 210 537 1,04 4 Житомиргаз Сбыт ООО 902 135 895 494 841 037 249 024 610 407 294 858 245 816 426 1,66 5 Закарпатгаз Сбыт ООО 1 196 926 483 819 520 258 282 756 467 377 406 225 536 763 791 0,70 6 Запорожгаз Сбыт ООО 1 167 102 970 748 385 128 293 987 676 418 717 842 454 397 453 0,92 7 Ивано-Франковскгаз Сбыт ООО 977 056 669 420 594 706 210 376 302 556 461 963 210 218 404 2,65 8 Киевоблгаз Сбыт ООО 2 601 465 931 1 796 889 512 1 005 320 570 804 576 419 791 568 942 1,02 9 Львовгаз Сбыт ООО 2 296 271 926 1 432 599 376 681 340 653 863 672 550 751 258 723 1,15 10 Николаевгаз Сбыт ООО 499 541 535 264 973 920 52 043 900 234 567 615 212 930 020 1,10 11 Ривнегаз Сбыт ООО 714 948 860 411 324 861 372 391 778 303 623 999 38 933 083 7,80 12 Сумыгаз Сбыт ООО 978 983 256 609 518 370 257 001 617 369 464 886 352 516 753 1,05 13 Харьковгаз Сбыт ООО 2 593 938 847 1 974 391 862 896 048 881 619 546 985 1 078 342 981 0,57 14 Хмельницкгаз Сбыт ООО 1 009 770 949 539 060 793 384 312 968 470 710 156 154 747 825 3,04 15 Черновцыгаз Сбыт ООО 677 197 685 375 790 958 177 662 502 301 406 727 198 128 456 1,52 16 Черниговгаз Сбыт ООО 826 512 191 520 416 829 244 274 383 306 095 362 276 142 446 1,11 ИТОГО по «Региональной газовой компании» 21 209 002 857 13 136 898 931 6 249 045 440 8 072 103 926 6 887 853 493 1,17 17 Азовгаз ТОВ 302 239 401 165 762 500 101 379 854 136 476 901 64 382 645 2,12 18 Газ Мелитополя ГП 176 266 733 99 632 040 31 597 200 76 634 693 68 034 840 1,13 19 Газовик ТОВ 23 398 107 8 011 219 5 006 196 15 386 888 3 005 023 5,12 20 Газпостач ГП 358 710 806 246 016 596 114 048 202 112 694 210 131 968 394 0,85 21 Газпостачсервис ООО 9 232 858 4 567 008 -255 141 4 665 850 4 822 148 0,97 22 Донецкоблгаз ПАО 1 724 763 018 1 371 824 672 826 093 021 352 938 346 545 731 650 0,65 23 КиивГазЕнерджы ГП 292 760 393 267 677 696 169 691 820 25 082 697 97 985 876 0,26 24 Кременецкое УПРГ ГП 40 401 790 17 340 564 18 227 923 23 061 226 -887 359 -25,99 25 Кременчукгаз Поставка ООО 322 561 087 177 114 154 97 128 038 145 446 933 79 986 116 1,82 26 Лубнигаз ТД ТОВ 173 322 821 33 360 857 -9 608 880 139 961 964 42 969 737 3,26 27 Луганскгаз ПАО 1 008 496 012 792 618 414 628 656 943 215 877 598 163 961 471 1,32 28 монтажник ГП 7 566 165 554 531 -633 431 7 011 634 1 187 962 5,90 29 Одессагаз Поставка ООО 1 703 898 253 1 170 413 538 592 942 407 533 484 715 577 471 131 0,92 30 Полиссягаз ООО 44 444 883 27 963 836 23 223 555 16 481 047 4 740 282 3,48 31 Полтавагаз Сбыт ООО 1 291 234 217 977 588 092 435 918 959 313 646 125 541 669 134 0,58 32 Тернопольоблгаз ООО 1 034 259 694 694 268 491 248 561 195 339 991 203 445 707 296 0,76 33 Уманьгаз Сбыт ООО 131 588 125 63 643 158 44 287 331 67 944 967 19 355 827 3,51 34 Херсонрегионгаз ООО 504 556 244 317 501 236 20 373 662 187 055 008 297 127 574 0,63 35 Центргаз ГП 442 064 285 263 962 125 82 790 128 178 102 160 181 171 997 0,98 36 Черкассыгаз Сбыт ООО 834 062 210 497 508 951 211 615 062 336 553 259 285 893 889 1,18 37 Шепетовкагаз ГП 65 943 409 26 400 020 16 185 363 39 543 389 10 214 658 3,87 ИТОГО по другим 10 491 770 511 7 223 729 698 3 657 229 407 3 268 040 813 3 566 500 291 0,92

Одной из новелл правительственного постановления стало дозволение облгазам использовать средства, полученные в виде субсидий, не только для расчетов с "Нафтогазом", но и с другими контрагентами.

Напомним, что летом 2017 коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавиться от посредников при поставках газа населению .