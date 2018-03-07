Прошло два месяца и имеем
результаты.
Особенно отличились облгазы
"Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, чьи долги за
полтора месяца этого года выросли на 8070000000
грн. Это в 1,17
раза больше только прошлогоднего прироста 6880000000 грн, пишет
Юрий Николов "Наши деньги" .
Нефирташивськи облгазы тоже нарастили
долги, но значительно меньше - на 3260000000
грн. в 2018 году
против прошлогодних 3560000000 грн., то есть темпы прироста пока
меньше единицы - 0,92.
Руководитель "Нафтогаза" связывал этот
рост долгов с изменением схемы расчетов по субсидиям населению,
сделанной постановлением правительства. Постановление №951 было принято еще в
ноябре 2017 года, но она была введена в действие с 1 января и
именно с того момента обгазы резко увеличили темпы накопления
долгов перед "Нафтогазом".
|№ п / п
|Название
предприятия
|Суммарная задолженность на
27.02.18, грн.
|Суммарная задолженность на
09.01.18 * грн
|Суммарная задолженность на
09.01.17 * грн
|Динамика
по 2018 год, грн
|Динамика
по 2017 год, грн
|Динамика
по 2018/2017 год, грн
|
|ВСЕГО
|31 700 773
368
|20 360 628
628
|9 906 274 845
|11 340 144
740
|10 454 353
782
|1,08
|1
|Винницагаз Сбыт ООО
|1 494 236 834
|657 288 214
|211 196 837
|836 948 620
|446 091 378
|1,88
|2
|Волыньгаз Сбыт ООО
|662 136 296
|418 543 653
|199 757 378
|243 592 643
|218 786 275
|1,11
|3
|Днепропетровскгаз Сбыт
ООО
|2 610 776 531
|1 652 759 454
|731 548 918
|958 017 077
|921 210 537
|1,04
|4
|Житомиргаз Сбыт ООО
|902 135 895
|494 841 037
|249 024 610
|407 294 858
|245 816 426
|1,66
|5
|Закарпатгаз Сбыт ООО
|1 196 926 483
|819 520 258
|282 756 467
|377 406 225
|536 763 791
|0,70
|6
|Запорожгаз Сбыт ООО
|1 167 102 970
|748 385 128
|293 987 676
|418 717 842
|454 397 453
|0,92
|7
|Ивано-Франковскгаз Сбыт
ООО
|977 056 669
|420 594 706
|210 376 302
|556 461 963
|210 218 404
|2,65
|8
|Киевоблгаз Сбыт ООО
|2 601 465 931
|1 796 889 512
|1 005 320 570
|804 576 419
|791 568 942
|1,02
|9
|Львовгаз Сбыт ООО
|2 296 271 926
|1 432 599 376
|681 340 653
|863 672 550
|751 258 723
|1,15
|10
|Николаевгаз Сбыт ООО
|499 541 535
|264 973 920
|52 043 900
|234 567 615
|212 930 020
|1,10
|11
|Ривнегаз Сбыт ООО
|714 948 860
|411 324 861
|372 391 778
|303 623 999
|38 933 083
|7,80
|12
|Сумыгаз Сбыт ООО
|978 983 256
|609 518 370
|257 001 617
|369 464 886
|352 516 753
|1,05
|13
|Харьковгаз Сбыт ООО
|2 593 938 847
|1 974 391 862
|896 048 881
|619 546 985
|1 078 342 981
|0,57
|14
|Хмельницкгаз Сбыт ООО
|1 009 770 949
|539 060 793
|384 312 968
|470 710 156
|154 747 825
|3,04
|15
|Черновцыгаз Сбыт ООО
|677 197 685
|375 790 958
|177 662 502
|301 406 727
|198 128 456
|1,52
|16
|Черниговгаз Сбыт ООО
|826 512 191
|520 416 829
|244 274 383
|306 095 362
|276 142 446
|1,11
|
|ИТОГО по «Региональной
газовой компании»
|21 209 002
857
|13 136 898
931
|6 249 045 440
|8 072 103 926
|6 887 853 493
|1,17
|17
|Азовгаз ТОВ
|302 239 401
|165 762 500
|101 379 854
|136 476 901
|64 382 645
|2,12
|18
|Газ Мелитополя ГП
|176 266 733
|99 632 040
|31 597 200
|76 634 693
|68 034 840
|1,13
|19
|Газовик ТОВ
|23 398 107
|8 011 219
|5 006 196
|15 386 888
|3 005 023
|5,12
|20
|Газпостач ГП
|358 710 806
|246 016 596
|114 048 202
|112 694 210
|131 968 394
|0,85
|21
|Газпостачсервис ООО
|9 232 858
|4 567 008
|-255 141
|4 665 850
|4 822 148
|0,97
|22
|Донецкоблгаз ПАО
|1 724 763 018
|1 371 824 672
|826 093 021
|352 938 346
|545 731 650
|0,65
|23
|КиивГазЕнерджы ГП
|292 760 393
|267 677 696
|169 691 820
|25 082 697
|97 985 876
|0,26
|24
|Кременецкое УПРГ ГП
|40 401 790
|17 340 564
|18 227 923
|23 061 226
|-887 359
|-25,99
|25
|Кременчукгаз Поставка
ООО
|322 561 087
|177 114 154
|97 128 038
|145 446 933
|79 986 116
|1,82
|26
|Лубнигаз ТД ТОВ
|173 322 821
|33 360 857
|-9 608 880
|139 961 964
|42 969 737
|3,26
|27
|Луганскгаз ПАО
|1 008 496 012
|792 618 414
|628 656 943
|215 877 598
|163 961 471
|1,32
|28
|монтажник ГП
|7 566 165
|554 531
|-633 431
|7 011 634
|1 187 962
|5,90
|29
|Одессагаз Поставка
ООО
|1 703 898 253
|1 170 413 538
|592 942 407
|533 484 715
|577 471 131
|0,92
|30
|Полиссягаз ООО
|44 444 883
|27 963 836
|23 223 555
|16 481 047
|4 740 282
|3,48
|31
|Полтавагаз Сбыт ООО
|1 291 234 217
|977 588 092
|435 918 959
|313 646 125
|541 669 134
|0,58
|32
|Тернопольоблгаз ООО
|1 034 259 694
|694 268 491
|248 561 195
|339 991 203
|445 707 296
|0,76
|33
|Уманьгаз Сбыт ООО
|131 588 125
|63 643 158
|44 287 331
|67 944 967
|19 355 827
|3,51
|34
|Херсонрегионгаз ООО
|504 556 244
|317 501 236
|20 373 662
|187 055 008
|297 127 574
|0,63
|35
|Центргаз ГП
|442 064 285
|263 962 125
|82 790 128
|178 102 160
|181 171 997
|0,98
|36
|Черкассыгаз Сбыт ООО
|834 062 210
|497 508 951
|211 615 062
|336 553 259
|285 893 889
|1,18
|37
|Шепетовкагаз ГП
|65 943 409
|26 400 020
|16 185 363
|39 543 389
|10 214 658
|3,87
|
|ИТОГО по
другим
|10 491 770
511
|7 223 729 698
|3 657 229 407
|3 268 040 813
|3 566 500 291
|0,92
Одной из новелл правительственного
постановления стало дозволение облгазам использовать средства,
полученные в виде субсидий, не только для расчетов с "Нафтогазом",
но и с другими контрагентами.
Напомним, что летом 2017 коммерческий
директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавиться от
посредников при поставках газа населению .
"Кабмин своим постановлением обязал
Нафтогаз продавать газ фирташевских посредникам, которые потом"
поставляют "его населению" , - писал Витренко.