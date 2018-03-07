На российские телеэкраны вышел второй сезон скандального сериала «Спящие». Повествует он не столько о противостоянии чекиста с предателями-иноагентами, сколько о борьбе за суверенитет России в схватке с частью элиты, жаждущей прогнуться под Запад.

Эдуард Биров

И фильм, и сама жизнь ставят перед Россией задачу, которую предстоит решить каждому из нас, – обрести полный суверенитет, освободившись от только, что этому мешает.

Накануне в Совете Федерации подготовили 82-страничный по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Открытую и закрытую часть – по аналогии с «кремлевским докладом» Вашингтона.

Назвав в открытой части методы и способы вмешательства США во внутреннюю политику России (от стимулирования протестов в соцсетях до вмешательства в выборы), в закрытой части сенаторы определили потенциальные риски и методы противодействия.

На обсуждении доклада выступающие содержательно и очень откровенно для действующих политиков высказались о тех прямых , которые несет Запад российской государственности.

Ознакомьтесь, не пожалеете – если хотите понимать реальные процессы между США и Россией, а не разбирать бесконечные дрязги на фрик-шоу.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прежний посол РФ в США Сергей Кисляк, Константин Косачев и другие политики, находящиеся на острие противостояния, сообщили о том, за что еще пять лет назад заклеймили бы конспирологом или даже сумасшедшим. Но все сказанное ими конечно, это давние инструменты неоколониальной политики Запада.

К примеру, что Европейский суд по правам человека может потребовать изменения Конституции независимого государства в соответствии со своим толкованием Конвенции по правам человека.

Это относилось и к России, но в 2015 году Конституционный суд России нейтрализовал угрозу, подтвердив приоритет российской Конституции.

Или то, что Запад создает целые «фабрики фейков, которые вместо армий гонят волны общественного мнения» с целью дискредитации власти в глазах россиян, особенно молодежи (Косачев).

В то же время американские санкции призваны противопоставить финансовую элиту Кремлю, а введенные в закон установки поручают президенту США «вмешиваться и перестраивать систему госуправления России» (Кисляк).

Все эти и другие инструменты, подчеркивает прежний посол, надолго и системно вписаны в стратегию США и будут реализовываться независимо от того, кто находится в Белом доме – Трамп или кто-то другой.

Список угроз суверенитету России можно продолжать и продолжать. По большому счету в каждой сфере экономической, политической и общественной жизни есть определенная зависимость от США – таковы реалии глобализации.

Однако тенденция заключается в том, что Россия с 2000 года постепенно, но все увереннее освобождается от пут долларовой неоколониальной модели, отвоевывая свой суверенитет пункт за пунктом.

Начали, как полагается, с восстановления армии и ядерного щита (предварительно вернув в бюджет из лап олигархов нефтегазовые доходы, чему был посвящен первый срок президентства).

Демонстрация Владимиром Путиным принципиально нового оружия от 1 марта 2018 года стала важнейшим актом суверенизации российской государственности. Россия в этот момент перешла из стадии скрытного обретения суверенитета, что подразумевало с учетом гегемонии Запада определенный компромисс с прозападной частью элиты, к открытой стадии завершения этого процесса.

Запад поставлен перед фактом потери гегемонии в сфере безопасности. Соответственно, отпадает необходимость и в компромиссе с теми, кто привык на Запад ориентироваться.

России предстоит решающая битва за суверенитет, и чтобы ее выиграть, недостаточно докладов и законодательных инициатив, даже самых правильных.

Недостаточно зачистить иноагентов, ужесточить контроль в СМИ и соцсетях, сделать самодостаточной экономику и овладеть передовыми технологиями с опорой на собственные открытия и ресурсы, хотя все это критично важно.

Суверенитет – это не просто объявление своей независимости (прокукарекать о самостийности может каждый), нет, это обретение сущностной и всеобъемлющей самобытности, это наличие в головах большинства граждан национального типа мышления и мировоззрения, независимого и самодостаточного.

Это мышление не осажденной крепости, огороженной железным занавесом, но открытое всему миру и уверенное в своих идеалах и ценностях.

Суверенитет, как и свобода, не внешнее состояние (оно только следствие), но внутреннее самоощущение. Самость – то, что ты есть целиком. Любые внешние ограничения рано или поздно падут, любое иноземное иго обрушится, если ты осознаешь себя носителем родной культуры и сыном великого народа, его должником.

Но если в глубине души чувствуешь себя ущербным по сравнению с «развитым миром», пресмыкаешься перед ним, по-обезьяньи копируешь чужие стандарты и подстраиваешься под тамошние хотелки – значит, судьба твоя плачевна. Как любого манкурта и добровольного раба. Даже при внешней свободе.

Все это не высокие размышления, а жизненные установки, которые отражаются на реалиях страны в ежедневном режиме.

К примеру, отечественные станкостроители, с огромным трудом восстановив изготовление средств производства, не могут продать их в отечественные компании, так как в руководстве сидят кадры, давно сотрудничающие с западными поставщиками.

В журнале «Эксперт» (№ 6, 2018 год, статья «Взять свое») станкостроители рассказывают, что происходит это даже вопреки закону и экономической целесообразности (после падения рубля западные станки намного дороже).

И только окрик Мантурова и нажим президента позволили пробить дорогу российским производителям.

Работник госбанка или экономического министерства вряд ли будет рвать жилы для модернизации страны, если его собственность, дом и родня, его помыслы находятся за пределами страны, а все, чему он научился в профессии, надиктовали иноземные гуру.

Нет, учеба за рубежом может быть вполне полезной, но только при критическом мышлении и с опорой на многовековой опыт отечественной мысли.

Но скажите об отечественном опыте каждому второму либерал-монетаристу, и он подумает, что это неудачная шутка.

Вот почему они при всей широте своих взглядов не видят дальше 2% роста ВВП в существующих условиях – ну как же, макроусловия не позволят.

И в голову не приходит, что так называемые макроусловия есть только зашоренность мышления: если завтра их западные гуру скажут, что инвестиции в развивающихся странах не порождают инфляцию, монетаристы тут же переобуются.

Журналисты, привыкшие в соцсетях поливать грязью «режим» и молиться западной демократии, довольно быстро закукливаются в информационном мирке, где Россия – жуткий Мордор, а Запад – глоток свободы.

Достижения страны им неинтересны, разве только как цель для шуток. Даже если такие журналисты вынуждены на аудиторию демонстрировать патриотизм, это получается лживо и в конечном счете дискредитирует государство, дезориентирует людей. Как результат, они живут в разных мирах, и многие граждане ошибочно убеждены, что вокруг все ужасно и страна разваливается.

Дипломат, вежливый с детства в преклонении перед чужеземным, априори не способен к тому, чтобы обеспечивать самостоятельную внешнюю политику. И дело тут часто даже не в деньгах.

Ельцинского министра иностранных дел Козырева не надо было даже подкупать – он готов был предать страну сам, без денег, из-за преклонения перед более высокой расой.

Звонок Михаила Горбачева Бушу-старшему с отчетом об успешном развале СССР аккурат под западное Рождество, чтобы преподнести дар, не объяснить деньгами. Это предательство как убеждение: Россия хуже Запада.

Идейные предатели гораздо опаснее для страны, чем падкие на бочку варенья плохиши.

В «Спящих-1» это очень точно показано: «крот» в ФСБ предал своих из-за презрения к «русскому быдлу», которое вероятно спасти, только п(е)редав их в руки «белых господ»; а демократический журналист Иван Журавлев становится агентом ЦРУ во многом из-за того, что не может свободно дышать в «этой стране».

Можно сколько угодно обвинять создателей сериала в примитивности сюжета и шаблонах, но ключевая мотивация «спящих» передана точно.

И когда чекист Родионов высказывает наболевшее одному из таких «спящих», его монолог с воспоминанием о перестроечных мажорах МГИМО звучит как боль миллионов:

«Стоят такие – золотая молодежь позднего совка... Черт возьми! Это же будущие дипломаты нашей Родины, а их с Родиной ни черта не связывает, кроме паспорта... Там вы живете, а сюда возвращаетесь и пережидаете!..А ведь это был 1991 год, вся чехарда только началась... И я понял тогда, что родители этих прекрасных детей за 15 минут сдадут страну. А если у родителей не получится, то дети потом вырастут и обязательно сдадут. Распилят сначала и распродадут, а потом к чертовой матери свалят отсюда».

Так оно и случилось с СССР. С такой же угрозой сталкивается и Россия.

В «Спящих» предельно откровенно показан главный вызов современности для русских – и он не в ракетах и экономике, а в мозгах.

Нельзя полностью освободиться от гегемонии США, продолжая находиться в матрице западной идеологии золотого тельца и не осознав самодостаточности своих идеалов.

}Нельзя проводить полностью суверенную политику в экономике, дипломатии, информационно-культурной сфере, если между экономистов, дипломатов, ученых, журналистов, учителей не хватает людей с государственным национальным мышлением.

Невозможно совершить настоящий рывок в истории, пока представители элиты хотят усидеть на двух стульях. Так не получится, пора выбирать.

Быть суверенным, самостоятельным – тяжелый крест, не каждому под силу. Многие народы бегут от бремени суверенитета в поиске, под кого бы выгоднее лечь. Но это не путь России.

Нам привычнее быть свободными, так исторически сложилось. А для настоящей свободы – в мировых масштабах – надо расстаться с приспособленцами, со всеми «спящими» и «скулящими».

Вместо них придут те, кто способен вести страну к большим свершениям, не озираясь на «прогрессивное сообщество».